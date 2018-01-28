FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

Çamlıbel’de meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı yaşamını kaybetti. 23:00 sularında meydana gelen kaza Altındağlı’nın yoldan çıkması sonucu meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından kaza ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: Saat 23:00 sıralarında, Çamlıbel – Yılmazköy Anayolu 3-4 km’de Yılmazköy istikametine doğru seyrederken Ahmet Altındağlı (E-38) yönetimindeki NK 645 plakalı aracı ile dikkatsizce seyrettiği sırada, yoldan çıkıp kaza yapmıştır. Araç sürücüsü Ahmet Altındağlı, olay yerinde yaşamını yitirmiştir.