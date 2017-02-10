1 ÖLÜ, 1 YARALI Ercan ile Gaziköy arasında meydana gelen trafik kazasında, FM 326 plakalı araçta ASKERİ PERSONEL olduğu öğrenilen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. FM 326 plakalı araçta bulunan ve yaşamını yitirdiği belirtilen askeri personelin ismi henüz açıklanmazken, araçta yolcu oldu ifade edilen yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kazanın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ağaca çarpması sonucu meydana geldiği ifade ediliyor…Polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Polis, kazada yaşamını yitiren araç sürücüsünün 33 yaşındaki Ali Ilgaz olduğunu açıkladı. Araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Safa İnaltekin hastaneye kaldırıldı. Detaylar az sonra..