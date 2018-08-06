FECİ KAZA: 1 ÖLÜ
Girne -Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada Laura Jane Şeker hayatını kaybetti.
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Girne -Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada Laura Jane Şeker hayatını kaybetti. Kaza, saat 19:30 sıralarında, Girne -Tatlısu anayolu 27-28 km'leri arasında Esentepe'de sakin Laura Jane Şeker (K-27), yönetimindeki GG 796 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atarak meydana geldi. Araç sürücüsü Laura Jane Şeker olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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