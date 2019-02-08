Feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, diğeri ağır yaralı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan diğer yaralı yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis sürücüyü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Polis, yayaların ve araç sürücüsünün isim tespitiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.