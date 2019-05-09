Fazlasıyla hakkımız var…

“Her şey güzel olacak abi… Sayende… Sen oldukça… Seni seviyorum abi…”

Ekrem İmamoğlu’nun “her şey güzel olacak” sloganı bir çocuktan doğmuş…

Videoda gördüğüm kadarıyla 14-15 yaşlarında diyecektim ama 13 yaşındaymış çocuk/delikanlı…

Otobüsle gidiyor İmamoğlu… Halkın arasından geçerken sevgi gösterileri, sloganlar…

Gencin biri de otobüsün yanında koşturuyor, cep telefonu İmamoğlu’na dönük, video çekiyor ve “her şey güzel olacak abi” diyor…

İmamoğlu’nun bunu beğendiği belli… Sonrasında zaten slogan oluyor ve özellikle şimdi, aynı zarftan çıkan dört pusulanın YSK tarafından sadece birinin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya “her şey güzel olacak” sloganıyla yıkılıyor…

Bu slogana ben/biz çok da uzak değiliz… Burhan Eraslan dostumuz her zaman “ne var ne yok” sorumuza hep “her şey güzel olacak” cevabını verir uzun yıllardır... Onun için de çevremizde bu yanıt sürekli kullanılır… Biraz da espri olarak kullandığımız bu yanıt biçiminin altında aslında sürekli bir umut vaat ediyor olması var…

Bu sloganın tutma ve çoğalma nedeni de bu; Umut vaat ediyor...

Tabii “Türkiye’deki seçimlerle neden bu kadar uğraşıyoruz… Onlar bizim seçimlerimizle uğraştıklarında rahatsız olmuyor muyuz” şeklinde bazı serzenişler de var.

Aynı şey değil de ondan diye yanıt vermek istiyorum… Biz seçimlerine müdahale etmiyoruz… Sadece yorum yapıyoruz, fikir söylüyoruz… Türkiye’nin bizim seçimlerimize müdahalesi yorum yapmak/fikir söylemekle kalmıyor… Neler yapıldığını sanırım burada tekrar anlatmak gerekmiyor… Sadece seçimlere potinleriyle karıştıklarını hatırlatmakta yarar var.

Yorum yapma hakkımız da fazlasıyla var çünkü ne yazık ki orada yaşananlarla, ekonomik/politik gelişmelerle dolaylı da değil, direkt olarak etkilendiğimiz için bu kadarcık da olsa hakkımız var diye düşünüyorum.

Bakınız geçenlerde enflasyon oranları açıklandı; Türkiye’de (doğru mu, saptırma mı bilmiyorum) yıllık enflasyon oranı % 19.50 olarak açıklanırken bizdeki oran % 31.86 olmuş.

“Öksürse biz nezle oluruz”un rakamsal olarak yansıması işte… TL’nin kullanılmasının bize yansıması… Son politik gelişme yine ekonomik olarak yansıdı; İstanbul başkanlık seçimi iptal olunca döviz kuru yine çıldırdı. Dolar da, Euro da, sterlin de rakam atladılar… Üçü de psikolojik sınırlarını aştılar… Her şeyin dövize bağlı olduğu, gıdadan kiraya döviz kuruyla ödeme yaparken aldığımız maaşın TL olduğu bir yerde yaşayanlar olarak bizim yanı başımızda gelişen olaylar hakkında yorum yapma hakkımız neden olmasın ki!

Umut vadeden sloganları, gelişmeleri neden desteklemeyelim ki! Kaldı ki söz konusu gelişmeler bildiğimiz ve sonuna kadar hissettiğimiz gibi bizi tam orta yerimizden etkilerken…