Favoriler yenişemedi: 2-2

K-Pet Süper Lig’de 2017-2018 futbol sezonu ilk haftasında son şampiyon Yenicami, Mağusa Türk Gücü’ne konuk oldu. Gollü geçen karşılaşmada ev sahibi Mağusa Türk Gücü, Fırat Ersalan’ın serbest atıştan ve Mehmet Göktaş’ın kendi kalesine attığı golle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Yenicami ilk devrenin uzatma dakikalarında John Okoli’nin ayağından bulduğu golle farkı bire indirmesinin ardından ikinci devrede de John Ebuka’nın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Taaraflar başka gol kaydedemeyince her iki takım da birer puana razı olarak sezona başladı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Hüseyin Özaşık**, Ozan Kel**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Lowrence Ogbe**

(Dk.46 Erdoğ)*

İbrahim Faye**

Mehmet Küçükkutlu**

Sami Ergazi***

Adil Uçar*

Fırat Ersalan***

(Dk.86 Hakan)*

Arif Uysal**

Samuel Zokou**

(Dk.74 M. Gürlü)**

Halil Turan***

Izu Uzuka***

TD: Fırat Canova

YENİCAMİ

Ozan Moroğlu**

Ömer Gül*

Mehmet Göktaş**

Emin Atabek*

(Dk.16 Cemal)**

Salih Güvensoy*

Ünal Kaya**

Oladele Oshobe*

Tansel Ekingen*

Mehmet Altın***

John Okoli**

(Dk.87 Eren Aktaş)

John Ebuka**

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: Dk.20 Fırat Ersalan,Dk.40 Mehmet Göktaş(kk) (Mağusa Türk Gücü),Dk.45+2 John Okoli,Dk.65 John Ebuka(p) (Yenicami)

SARI KARTLAR:Dk.85 Erdoğ Barkınay(Mağusa Türk Gücü),Dk. 18 Oladele Oshobe,Dk.82 Cemal Yaşınses(Yenicami)

Fotoğraflar: Kanı Aldağ