Fatura dağıtma devri kapandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), adrese basılı fatura dağıtma uygulamasını sonlandırdığını; dileyen abonelerin SMS ve e-mail yoluyla elektronik ortamda veya bölge amirliklerine giderek basılı fatura temin edebileceğini duyurdu. Maliyetleri düşüren bu uygulamayla birlikte maktu ücretlerde 4.95 TL indirim uygulanmaya başlandığı da açıklandı.

Müdür Gürcan Erdoğan’ın açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, uzaktan erişimli elektronik sayaç projesinin tamamlanmasıyla birlikte, “çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, personel ve yakıt tasarrufu sağlamak” amacıyla 4 Temmuz’dan itibaren adrese fatura dağıtımını sonlandırdı.

Dileyen abonelerinin halihazırda sundukları SMS ve e-mail yoluyla elektronik ortamda veya bağlı bulundukları bölge amirliği tüketici işleri bölümlerine giderek basılı şeklide faturalarını temin edebileceklerini kaydeden Erdoğan, maliyetlerin düşmesiyle birlikte tüm abonelerinin maktu ücretlerinde de 4.95 TL indirim uygulanmaya başlandığını da bildirdi.

“Akıllı telefonlarla dünyanın her yerinden işlem"

Erdoğan, detaylı fatura bilgilerini öğrenmek isteyen aboneler için farklı servisler geliştirdiklerini ve kimsenin mağdur olmaması için çalıştıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Detaylı fatura bilgilerini 188 ve (0392) 60 00 960 numaralı telefonu arayarak otomatik yanıt sisteminden, yine aynı numarayı arayarak Çağrı Merkezi’nde görevli müşteri temsilcilerinden, buna ek olarak Kıb-Tek resmi web sitesi www.kibtek.com adresindeki ‘Online İşlemler’ bölümünden veya IOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için App Store, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ise Play Store mağazasına girip ‘KIBTEK Mobile’ uygulamasını yükleyerek ulaşabilecekler. Özellikle akıllı telefonlar için tasarlanan ‘KIBTEK Mobile’ uygulamasını kullanacak tüketiciler, internet bağlantısı olan dünyanın herhangi bir yerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Bu servisleri kullanarak sadece fatura bilgilerini değil, bununla birlikte abonelerin adlarına kayıtlı elektrik sayaç veya sayaçlarına ait hesap ekstrelerini, abonelik bilgilerini, elektrik sayacına sağlanan akımın, Kurum'a olan borçtan dolayı kesilip kesilmediğini de yine ayni bölümde Abonelik Bilgileri içerisinde sayaç durumu aktif veya kesik şeklinde öğrenebilecekler. Ayrıca dilerlerse kredi kartı ile ödeme de yapabilecekler.

Bu bilgilere ulaşabilmek için; abonelerin kullandıkları cep telefonu hattına ait numara ile kimlik kartı numaralarının, Kurum'daki abonelik bilgilerinin içerisinde kayıtlı olması gerekiyor.”

Sorunlarla karşılaşılması durumunda...

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, bir sorunla karşılaşılması durumunda info @kibtek.com; kibtek @kibtek.com elektronik posta adreslerine, 188 veya (0392) 60 00 960 numaralı hatlardan ulaşacakları Çağrı Merkezi’ne karşılaştıkları sorunla ilgili bilgi aktarmaları halinde en kısa sürede sorunun çözümünün sağlanacağını duyurdu.

Kıb-Tek abonelerine daha çağdaş bir hizmet sunma adına bu kararın alındığını, hem kuruma hem de halka avantajlar sağlayacağının ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu avantajlardan bazılarının “hızlı ve kolay erişilir olması, iş gücünde tasarruf ve verim sağlaması, saklama güvenliği sağlanması, eski faturalara erişimin kolaylaşması, kâğıt tasarrufu sağlanması ve çevreye daha duyarlı bir uygulama olması” olarak sıraladı.

Erdoğan, e-fatura uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte düşen maliyetler sayesinde tüm kullanıcıların maktu ücretlerinden de 4.95 TL indirim uygulandığını da belirtti.