Savaşlar bir şekilde sona erer. Genellikle hep, taraflardan biri daha kazançlı çıkmış gibi görünür. Kazanmış gibi görünen tarafta, Yıldönümleri, ‘Zafer Şarkıları’ ile kutlanır. Kaybetmiş tarafta ise, yıldönümleri, yas günü gibidir.

Bizim buralarda da, her yıl olduğu gibi bu yıl da öyle oldu geçtiğimiz ‘20 Temmuz Yıldönümü’. Biz, resmi geçitler, tanklar-tüfekler, uçaklar, askerler- marşlar, nutuklarla kutladık. Güney ise sessiz sedasızdı.

***

Basın bir yana, Sosyal Medya’da da çok değişik, çok renkli yorumlar vardı 2019’un 20 Temmuz yıldönümünde. Rum’undan, Türk’ünden... Bir tanesine (Türk) takıldım.

Özetle “ (...) Neden sadece Türkiye şehitlerinden söz ediliyor ? Kıbrıslı Türklerin şehitleri yok muydu ? (...) ; 55’lerden 1974’e kadar verdiğimiz mücadele olmasaydı, verdiğimiz şehitler olmasaydı, Türkiye 20 Temmuz’da ne bulacaktı adaya çıktığında ? (...)” diyordu.

“Takıldım” dedim ya... 20-21 Temmuz günlerinin Türkiye gazetelerini teker teker yokladım. Genelde, Türk Silahlı Kuvvetleri idi ana konuları da, kullandıkları resimler de... ‘Araştırma’ güdüm dürttü beni gene. 55’lere kadar gitmedim ama 74’deki kayıpları araştırdım. Yerli ve yabancı kaynakları tarayarak... Neden mi ? Çünkü, bunca yıldır, genel kayıplardan da söz eden o kadar azdı ki....

İşte, bilmeyenlere (kabaca) 1974 Savaşı’nın (üç tarafa) faturası...

İki harekat sırasında, 70 Mücahit, 270 Kıbrıslı Türk sivil öldüğünü, bin küsur kişinin yaralandığını, 500 küsur kişinin kayıp olduğunu biliyor muydunuz ?

TSK’da, iki harekat sonucunda 498 askerin şehit olduğunu (önemli bir bölümü Türk uçaklarının batırdığı Kocatepe Muhribi’nde), yaralı sayısının 1200 kadar olduğunu biliyor muydunuz ?

Kıbrıslı Rumlardan, iki harekatta 4000 kişinin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını, 1500 kadar da ‘kayıp’ olduğunu biliyor muydunuz ?

Savaş sonucu, 200 bin kadar Rum’un Kuzey’den Güney’e; 60 bin kadar da Türk’ün Güney’den Kuzey’e göç ettiğini biliyor muydunuz ?

***

İki harekat sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 7 adet Zırhlı Taşıyıcı; 19 Tank ; 2 adet Tanksavar Topu; 3 Nakliye Uçağı; 16 Savaş Uçağı; 3 Savaş Gemisi kaybettiğini biliyor muydunuz ?

Rumların (ve Yunanlıların), 1974 Savaşı’nda, 7 adet Torpido Gemisi; 41 adet Top; 10 adet Tank; 6 adet Zırhlı Taşıyıcı; 2 adet Askeri Kamyon; 2 adet Savaş Uçağı ve 3 adet Nakliye Uçağı kaybettiğini biliyor muydunuz ?

Fatura kabarık değil mi ? Her iki taraf için de... Bu savaşı kim kazandı ?

Biraz kuşkuluyum ama, umarım, asıl kaybedenin ‘İNSANLIK’ olduğunu anlamışızdır hepimiz. Sebep olanlar, bulundukları yerde rahat mıdırlar acaba ?

Sokak Ağzı

“Koltuk uğruna adlarını bile değiştirmeye razı olanlar el etek öperek yollarına devam ediyorlar. Biz mi ? Biz de izleyip izleyip aval aval bakıyoruz sadece.”

***

“Ben garar verdim artık. Gızımı İlahiyat’a göndereceğim. Ben cennet yüzü göremeyeceğim bari o görsün.”

***

“Çok merak ettim bizim Başbakan’ın soyadı neden Tatar ? Yoksa sülalece Tatar mıydılar ?”

***

“Her şey bitiyor. Aha babutsa da bitiyormuş. Sıra muluhiyaya da gelecek.”

***

“Artık gazete de okumayacağım galiba. Her gün trafik kazası. Her gün uyuşturucu olayı. Her gün soygun, hırsızlık hatta cinayet. Her gün kahreden haberler.”

***

“Orası burası çökmüş, bozulmuş yollarımızı bile onaracak paramız yok. Hükümetlerin tek derdi ay başlarında maaşları ödeyebilmek. Kuzey Kıbrısta dava, bundan ibaret.”

***

“Biz beceremedik ama Rum Taksim’i tescilletmeyi başaracak galiba....”

***

“Kuzeyden kaçıp Güney Kıbrıs’a yerleşenlerin sayısı kaç oldu acaba ? Bir bilen varsa açıklasa da öğrensek.”

Anlayana

“Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.” (Mahatma Gandhi)