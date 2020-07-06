Fatoş Avcısoyu Ruso ile Ceyhan Özyıldız’dan kitaplar ve imza günü

Fatoş Avcısoyu Ruso'nun ikinci şiir kitabı "Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü" ile Ceyhan Özyıldız’ın ikinci öykü kitabı “Yemenisi Sarı” yayımlandı.

Her iki kitabın tanıtımı ve imza günü, çarşamba günü, Lefkoşa’da Mod Cafe&Bistro'da gerçekleştirilecek.

Öteki Yayınevi etiketiyle (İstanbul) Şubat 2020'de yayınlanan, ancak Kovid-19 dönemi nedeniyle raflardaki yerini geçen aylarda alabilen Fatoş Avcısoyu Ruso’nun kitabında, “Ötede Duran” başlığı altında yirmi; “Kanat Açıklığında” başlığı altındaysa dokuz şiir bulunuyor.

Ceyhan Özyıldız’ın 2012’de yayınlanan “Yastık Altı Gülkurusu”ndan sonra ikinci öykü kitabı olan “Yemenisi Sarı” otuz dokuz öyküden oluşuyor.

Işık Kitabevinin 108. yayını olarak raflardaki yerini alan kitapta, kısa öykü yanında “küçürek öykü” olarak adlandırılan çok kısa öyküler de yer alıyor.

128 sayfadan oluşan kitabın tasarımını Zeliha Özyıldız yaparken, kapakta Özden Selenge’nin Minyatürler sergisinden bir eseri kullanıldı.