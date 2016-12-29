Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için işten çıkarılan CAS çalışanları 9 gündür Meclis önünde mücadele veriyor, hiçbir yetkili, hiçbir makam açıklama yapmıyor, duruma duyarlılık göstermiyor… 1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri ise yürek burkuyor

Didem Menteş

9 yıldır CAS’a emek veren, büyük badirelerden geçen şirkette her türlü fedakarlığı gösteren çalışanlardan biri de 35 yaşındaki Fatma Kerçin… 2010 yılında 2 bin 350 TL alırken, yapılan kesinti üzerine 2 bin 150 TL almayı kabul ederek işine dört elle sarılanlardan biri. Ekonomik açıdan çöküntü yaşıyor… Eşinden boşandıktan sonra kalan borçlar ile mücadele ediyor. İşten çıkarıldığı günden beri borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Ailesiyle birlikte oturuyor, kız kardeşinin maddi desteğiyle borçlarını karşılamaya çalışıyor. Yeni yılda herkes evinde ve otellerde planlar yaparken, CAS çalışanlarının çadırda yılbaşı geçireceğini üzüntüyle anlatıyor. “Bizim tek derdimiz ekmek paramız, güvencemiz. Geleceğimizi göremiyoruz bu yüzden sendikalı olarak toplu iş sözleşmesi yapılmasını istiyoruz” diyor. İşten çıkarılacağını bile bile mücadele verenlerden Fatma Kerçin. Ailesiyle birlikte işteki sıkıntıları yaşadığını anlatıyor. Ve hükümet edenlerin kendilerine çıkıp da bir açıklama yapamamasından yakınıyor.