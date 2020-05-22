Fatma Çetiner kayıp aranıyor

Alzheimer hastası annesi Fatma Çetiner’in Lefkoşa’daki Küçük Kaymaklı Otobüs Terminali civarında kaybolduğunu paylaşan Emel Şensoy, yardım çağrısında bulundu.

Annesinin sabah 08.00 civarında evden ayrıldığını ve hala dönemediğini ifade eden Emel Şensoy, görenlerin 05488502838 numaralı telefona haber vermesini istedi.

Şensoy, paylaşımında “Arkadaşlar, Alzheimer hastası annem bugün saat 8 civarı Lefkoşa Terminal civarı evinden çıkmış daha sonra da haber alınamamıştır, gören duyan olursa 05488502838 numaralı telefondan veya internetten bizimle irtibata geçebilir. Haberi olabilecek birilerinin sayfasına düşürmek için paylaşırsanız sevinirim.” dedi.

Aile endişeli…

79 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Çetiner, bu sabah 08.00’den beridir kayıp, ailesi endişeli…

YENİDÜZEN’in ulaştığı aile yakınları, “Hiç böyle yapmazdı, kısa süreli çıkıp döndüğü olurdu ama sabah İki dakika gidip geliyorum dedi ve 5 saattir gelmedi. Çok endişeliyiz. Polise de bilgi verdik, tüm eczane ve toplu noktalara fotoğrafını dağıttık.” dedi.