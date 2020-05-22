Fatma Çetiner bulundu

Alzheimer hastası 79 yaşındaki Fatma Çetiner , 7 saat sonra Dereboyu'nda bulundu

Alzheimer hastası annesi Fatma Çetiner’in Lefkoşa’daki Küçük Kaymaklı Otobüs Terminali civarında kaybolduğunu paylaşan Emel Şensoy, yardım çağrısında bulunmuştu.

Annesinin sabah 08.00 civarında evden ayrıldığını ve hala dönemediğini ifade eden Emel Şensoy, sosyal medya üzerinde paylaşım yapmıştı.

7 saat sonra annesinin bulunduğunu açıklayan Şensoy, şu paylaşımla teşekkür etti; "Arkadaşlar destek veren, paylaşan herkese teşekkürler. Az önce Vans’ın orda bulduk, sağlığı da gayet yerinde. Herkese yardımları için çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız"