Fatma Azgın: Bir gecede vekil seçildim

(Eczacı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Güzellik ve mutluluk peşinde koşan bir insan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Müzisyen olurdum…

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Eczacılık, siyaset, felsefe, edebiyat

Kayıtsız kalamadığım şey… Dünya ve Kıbrıs haberleri... Müzik dinlemek.

En büyük pişmanlığım… Hiç yok.

En büyük sevincim… Toplumsal mücadelede bir şey başarabilmek… Değişim… Ve torunum Diyez

Hayatımın dönüm noktası… 1975’te 1 gecede milletvekili seçilip siyasete resmen girmek.

Beni en çok etkileyen yazar… Seçmek zor… Pek çok Filozof ve şairler. Türk yazarlardan: Cemil Meriç, Orhan Pamuk, Ahmet Altan, Şairlerden Cemal Süreya, Nazım Hikmet, Halil Cibran

Başucumdaki kitap… Nietzsche Ağladığında...

En keyif aldığım… Klasik müzik, melodisi güzel olan her türlü müzik.

En son izlediğim film… Panicos Chrysanthou’nun The Green Line (Bir Yeşil Hat Hikayesi).

Kendim için son aldığım şey… Swatch saat.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atıp atıp, atmaya kıyamadıklarım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kokulu Çiçekler.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Uğraş alanlarımı biraz azaltmak.

Kendimde beğendiğim özellik… Ayırımcılığa uğrayanlara, kadınlara, yardım isteyenlere yardım etmek.

Olmasa da olur… Çok para ve her tür mevki.

Olmazsa olmaz… Kalite, güzellik, Kıbrıs, sanat ve çalışma.

En iyi yaptığım yemek… Tüm Kıbrıs yemekleri.

Hayalimdeki dünya… Temiz, yeşil, mavi, adaletli, barış içinde bir dünya.

Aşk benim için… 48 yaşında ölen Lübnanlı Şair, Filozof, Ressam Halil Cibran’ın Mısırlı gazeteci May Ziade ile olan platonik aşkı.

Onunla çok tanışmayı isterdim… 1960’ların moda ekolü Mary Quant’ı.

Görmek istediğim yer… Henüz gidemediğim Rusya.

Mutlaka yapmak istediğim… Cambridge veya Oxford üniversitesinde akıcı İngilizce öğrenmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Dünyayı, Kıbrıs’ı değiştirmeyebiliriz ama kendi hayatımızı güzel ve kaliteli kılmak bizim elimizdedir.