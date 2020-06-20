Fatih Öztürk’ün ölüm sebebi "kalp krizi"

Görevi başında yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Öztürk’ün ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Perşembe günü Ledra Palas geçiş noktasında görev başında iken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Fatih Öztürk'ün doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “ Kalp Krizi " sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.