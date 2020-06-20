Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Fatih Öztürk’ün ölüm sebebi "kalp krizi"
Fatih Öztürk’ün ölüm sebebi "kalp krizi"

Fatih Öztürk’ün ölüm sebebi "kalp krizi"

Görevi başında yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Öztürk’ün ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu bildirildi.

A+A-

Görevi başında yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Öztürk’ün ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Perşembe günü Ledra Palas geçiş noktasında görev başında iken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Fatih Öztürk'ün doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin  geçirmiş olduğu “ Kalp Krizi " sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Lefkoşa’da görevi başında hayatını kaybettiLefkoşa’da görevi başında hayatını kaybettiLefkoşa'da Ledra Palas geçiş noktasında gümrük memuru olarak çalışan Fatih Öztürk (E-44), görevi başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.