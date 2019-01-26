Fatih Kösem Düzkaya'da

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Düzkaya daha önce Türkiye alt liglerinde birçok takımda forma giyen ve son olarak bu sezon TKİ Tavşanlı Linyitspor forması giyen golcü oyuncu Ferdi Kösem’i renklerine bağladı. 34 yaşındaki tecrübeli golcü kariyerinde Türkiye Kupası’nda 3, TFF 3. Lig’de 33 ve Bal Ligi’nde de 174 karşılaşmaya çıkarak toplamda 76 gole imza attı. Kösem KTFF'de kendisini Düzkaya futbolcusu yapan imzayı attı.