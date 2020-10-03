Fatih Girgin ölü bulundu

Sabahın erken saatlerinde ölümlü trafik kazası arkasından gelen bir diğer acı haber de 38 yaşındaki Fatih Girgin'in yaşamını yitirdiği oldu.

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nda flüt çalan, müzisyen Fatih Girgin, dün 15.30 saatlerinde hayatını kaybetti.

Lefkoşa'daki Büyük Han dinletilerinde sürekli yer alan Fatih Girgin'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Girgin'in herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden bazı arkadaşları, erken vedasıyla adeta yıkıldı...

Girgin'in Girne' de kalmakta olduğu odada ölü bulunduğu belirtilirken, Polis olayla ilgili;

"Ani ve Gayri Tabii Ölüm

02.10.2020 tarihinde, saat 15:30 raddelerinde Alsancak’ta sakin 38 yaşındaki Fatih GİRGİN, Girne'de kalmakta olduğu oda içerisinde ölü olarak bulunmuştur." Açıklamasında bulundu.