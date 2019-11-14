Fatih Gemisi yeniden Kıbrıs açıklarında

Fatih Sondaj Gemisi, geçen hafta tamamlanan bakım, onarım ve ikmal çalışmalarının ardından yeniden Kıbrıs adası açıklarına döndü.

Geminin, Karpaz açıklarında Kaleburnu sahilinden yaklaşık 13 deniz mili mesafedeki bölgede sondaj çalışması yürüteceği belirtildi.

Türkiye deniz seyir duyurusuna göre, Fatih Sondaj Gemisi 23 Şubat 2020 tarihine kadar duyurulan koordinatlarda faaliyetini sürdürecek. Fatih Sondaj Gemisi’ne Siem Korkut, Siem Altan ve Siem Sancar isimli gemiler eşlik edecek.