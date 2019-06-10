Ayşe GÜLER

Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmaları Meclis’te gündeme geldi.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, Kıbrıs’ın güneyinin Fatih Gemisi’ndeki personeli tutuklama girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’nın adım atması gerektiğini savundu.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bu tür yaklaşımların devam etmesi halinde karşı terbi alınmasının gündeme geleceğini aktardı, güneyin attığı adımın yanlış olduğunu ve gerginliğe çanak tuttuğunu kaydetti.

9 günün ardından toplanan Meclis’te, sondaj çalışmaları dışında Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı gündeme geldi.