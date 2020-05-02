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Fast Food çalışanları için test çağrısı

Fast Food çalışanları için test çağrısı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülke genelindeki fast-food, büfe ve paket servisi yapan yerlerin 5 Mayıs'a kadar çalışanlarına Covid-19 testi uygulaması gerektiği duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner,  pide , pizza gibi fast food yapan yerler , büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 salı günü mesai bitimine kadar  çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin uygulanması gerektiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner,  pide , pizza gibi fast food yapan yerler , büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 salı günü mesai bitimine kadar  çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin uygulanması gerektiğinden   Sağlık Bakanlığı’na gelerek başvuru yapması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen iş yerlerinin adresleri, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir .

11 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm testlerin yapılması gerektiğinden dolayı 5 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği önem arz etmektedir.  Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanların iş yerleri faaliyete girmeyecektir. İlgili yerlere önemle duyurulur.

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