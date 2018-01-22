“Faşizan, dindar, kindar projeler”

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, ülkedeki faşizan, dindar ve kindar projelere ‘dur’ denilmesi gerektiğini kaydederek, “Demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmezsek yarın geç kalmış olacağız” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde tırmandırılan gerilimin, dün Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yaşananların tehlikenin boyutlarını açıkça gösterdiğini belirten Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, “Gün, dayanışmanın, direnişin yükseltilmesi günüdür” ifadelerini kullandı.

Birlik konuyla ilgili yazılı açıklamasında, duyarlı tüm kurumları, basını ve Kıbrıslıları karşı mücadele eyleminde birleşmeye çağırdı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, polisin bugünkü (dünkü) olaylar karşısında pasif bir tavrı sergilediğini de savunarak yaşananları “düşündürücü ve endişe verici” olarak niteledi.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Afrika Gazetesi’nin, Afrin’deki operasyona karşı çıkanların ve İlahiyat Koleji’ndeki uygulamalara ses yükseltenlerin benzer söylemle hedef gösterildiğini söyleyerek, “Bu rastlantı mı?” diye sordu.

Birliğin açıklamasında Afrin operasyonu da eleştirildi, “Zeytindalı’nı güvercinin gagasından koparıp bombalara yapıştıranlara şirin görünme çabasındaki güruhun, Sivas’ta şairleri, aydınları yakan güruhla benzerliği adamıza taşınan tehlikenin boyutunu göstermiyor mu?” ifadelerine yer verildi.