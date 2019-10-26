“Faşizan bir dil ve üslup…”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını eleştirdi.

Burcu, açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün uzun yazılı bir açıklama yapmış, bu açıklamasında neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmamış ve bir bölümünde de çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef almıştır.” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’nin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türklüğüne ihanet eden bir lider değil, tam tersine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, halkımızın meşru hak ve çıkarları ile onurunu her şeyin üstünde tutan ve çağdaş Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden bir liderdir” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklaması şu ifadelerle devam etti:

“Kendi faşizan emelleri ve bu açıklamasında da açıkça ifade ettiği Turancı ülküsüne, baskıcı yöntemlerine biat etmeyen herkesi bin bir iftirayla yok etmeye çalışan Atatürk ilkelerine aykırı çağ dışı bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş yıldönümünde gerçekten vahim ve düşündürücü bir durumdur.

Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllardan beridir Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır. Atatürk Türkiye’sinin bütün bu çağ dışı anlayışları aşacağına ve büyük önderin işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına olan inancımızla, birkaç gün sonra kuruluş yıldönümü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96 yılını da bu vesileyle kutlarız.”