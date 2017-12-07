Farklı gözler “Biz”i anlatmaya çalıştı             

Bütün geliri Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanacak “Biz” adlı fotoğraf sergisi Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi akademik ve idari personeli tarafından düzenlenen sergi kuratörlüğünü Doç.Dr. Gökçe Keçeci yaptı.

“Biz” konusunu farklı kişilerin gözü ve yormuyla fotoğraflamayı hedefleyen fakültemiz akademik ve idari kadrosu bu projeyle, toplumumuzda ve dünyada sayılarıher geçen gün artan kimsesiz ve yoksul çocuklara vurgu yaparak farkındalık sağlamak ve sergide satışa sunulan fotoğraflardan elde edilecek gelirle KKTC’de bu kapsamda yer alan çocukların yüzlerini güldürmek adına küçük bir dokunuş gerçekleştirmek istedi.

Fotoğraf, fotokolaj ve illustrasyon tekniklerinin kullanıldığı, 59 adet fotoğraf çalışmasından oluşan sergi 8 Aralık Cuma gününe kadar izlenebilir.