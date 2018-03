Farkındalık yürüyüşü gerçekleşti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Çorabını Gey da Gel” sloganıyla “Down Sendromu 2. Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası tarafından düzenlenen etkinlikte, “Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganıyla Dereboyu’nda yürüyüş yapıldı.

Katılımcıların Down Sendromu’na dikkat çekmek için renkli çoraplar giydiği yürüyüşün ardından Başbakanlık ışıkları bölgesinde konserler ve gösteriler yer aldı.

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Etkinlikte, LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi, LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi, Jimnastik Federasyonu karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz müzik dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi yer aldı.