KEYİFLİ ÇALIŞMA… Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’nin Bolu, Gerede’de yaptığı kamp çalışmasında dördüncü gün geride kaldı. Yenicami’nin dünkü antrenmanında gerçekleşen çift kale maçta antrenörler de yer alırken çalışma keyifli bir şekilde tamamlandı. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu “Çok daha hazır ve fark yaratarak döneceğiz” açıklamasını yaptı

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’nin yeni sezon öncesi Bolu, Gerede’de sürdürdüğü kamp çalışması devam ediyor. Siyah beyazlılar dün iki çalışma yaparken sabah fiziksel, akşam da teknik ve taktiğe yönelik bir antrenman gerçekleştirdi. Yenicami’nin dünkü antrenmanı ise keyifli anlara sahne oldu.

Keyifli antrenman

Yenicami’nin Bolu, Gerede’de Green Park Otel’de gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının dördüncü gününün sabah antrenmanında keyifli bir çalışma gerçekleştirildi. Kaynaşmaya yönelik sabah idmanında antrenörler de takımla beraber çift kale maça dahil olurken, Teknik Direktör Sedat Devecioğlu’nun yer aldığı takım galip geldi.

Devecioğlu: “Hazır ve fark yaratarak döneceğiz”

Yenidüzen’e açıklamalarda bulunan Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, kampta istedikleri verimi aldıklarını ifade etti. Devecioğlu çalışmalarda sistem, kurgu ve oyun anlayışı üzerine yaptıkları çalışmalar sayesinde bu unsurların oturduğunu belirtti. Arkadaşlığın üst seviyede olduğunu aktaran genç teknik adam, “Çok daha hazır ve fark yaratarak döneceğiz” dedi. Yenicami bugün yapacağı çalışmaların ardından yarın Manavgatspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile birlikte kampı tamamlayacak.