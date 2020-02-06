ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji konularından sorumlu müsteşarı Francis Fannon’un dün Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’ya Mesajla… Fannon Kıbrıs’tan Türkiye’ye Sonra da Mısır’a Seyahat Ediyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, ABD’nin “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin bir parçasını teşkil edebileceğine inandığı yorumunu” yaptı.

Gazete “bundan ötürü (ABD tarafından) Ankara’ya, kışkırtıcı faaliyetlerini sonlandırması ve Kıbrıs, İsrail, Yunanistan gibi bölgenin diğer ülkelerinin adımlarını izlemeye bakmasına dair mesajlar gönderilmeye özen gösterildiğini” yazdı.

Fannon’un dün kamuoyunda dile getirdiklerini bugün Ankara’da gerçekleştireceği temasları sırasında da ortaya koyma niyetinde olduğunu yazan gazete, Ankara’nın Fannon’un bölgedeki temaslarının ikinci durağı olduğunu belirtti.

“ABD açısından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları karşısındaki tutumun net olduğunu ve Fannon’un bunu Ankara’daki temasları sırasında da yinelemesinin beklendiğini” öne süren gazete, Fannon’un bugün Kıbrıs’tan ayrılmadan önce Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu görüşmede Ankara’ya yönelik mesajlar göndermeye özen göstereceğini belirtti.

Gazeteye göre Fannon, dün Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise, ABD’nin, bölgedeki enerji işbirliğini, geniş çapta politik istikrar ve refahın ileriye götürülmesi için bir araç olarak düşündüğünü söyledi.

Enerji işbirliğine bu bakış açısıyla baktıklarını da belirten Fannon, enerji kaynaklarının ise, daha geniş çaplı bir işbirliğine ilişkin katalizör teşkil ettiğini ifade etti.

Enerji ticaretiyle ilgili yeni ilişkilerin birkaç yıl önce akla hayale gelmediğini, bugün ise bunların bir anlamı olduğunu ve ileriye doğru gittiklerini ifade eden Fannon, Kıbrıs’ın bölgede hala gelişmekte olan bu enerji koridorunda oynayacak oldukça önemli bir role sahip olduğunu savundu.

Enerji konusunun, işbirliğine yönelik yolu teşkil edebileceğini belirten Fannon, bölgedeki birçok ülke üzerinde siyasi bulutlar bulunduğunu, fakat kendilerinin bunlara rağmen gördüğü şeyin, önemli ticari ilişkiler olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların geliştirilmesiyle meşgul olan şirketlerin kesintisiz bir şekilde faaliyette bulunmasının nasıl sağlanacağı konusunda ise Fannon, ABD’nin “tarafların tümünü daha fazla istikrarsızlığa neden olabilecek kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmamaya çağırdığını söyleyerek, bu hususta kararlı olduklarına” işaret etti.

Açıklamasında ABD Dışişleri Bakanının mesajını da anımsatarak, ABD’nin gelecekte ne yapacağı konusunda şu an varsayımsal bir diyaloğa girmek istemediğini belirten Fannon, bütün milletlerin, enerji işbirliğinin sağlayabileceği ekonomik fırsatlardan faydalanabilmesi için, kendilerinin istikrarın var olduğunu garanti etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Gazete Fannon’un dünkü temasları sırasında, gerek sondajlar, gerek de diğer ülkelerin hareketleri konusunda bölgede var olan durumla ilgili olarak ilk elden bilgi almak için, sözde kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’inde faaliyet gösteren petrol şirketlerinin ofislerini ziyaret ettiğini de kaydetti.

Açıklamasında bölgedeki enerji rezervlerine değinen Fannon, Amerikan şirketlerinin bölgede kalması, bölgeye yatırım yapmayı sürdürmeleri aynı zamanda faaliyetlerini genişletmeyi umduklarını görmenin cesaret verici olduğunu da sözlerine ekledi.

LAKKOTRİPİS: HERKES BÖLGEDE SAHİP OLMAKLA YÜKÜMLÜ

Gazeteye göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise açıklamasında, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail’in ve ABD işbirliğinin, ortak çıkarların ileriye götürülmesi için herkesin bölgede sahip olmakla yükümlü olduğu işbirliği modelini göstermekte olduğunu savundu.

Açıklamasında, acil durumlara ilişkin hazırlık konuları aynı zamanda çalışma alanlarındaki güvenlik ve çevre konularıyla ilgilenen çalışma grubunun görüşmesine de değinen Lakkotripis, çalışma grubu toplantısında yaptığı açıklamada “Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı faaliyetlerini sürdürmesine değinerek, bunların uluslararası hukuku aynı zamanda Kıbrıs’ın egemenliği ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini” iddia etti.

Lakkotripis, Kıbrıs’ın, Yunanistan, İsrail ve ABD’yle birlikte, işbirliği aracılığıyla istikrar, barış ve refahın ileriye götürülmesi gidişatına yönelik çalışmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Alithia ise “Bölgede Meydan Okumalardan Kaçınılsın” başlıklı haberinde, Fannon’un dün yaptığı açıklamada “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni MEB’indeki kaynaklarını geliştirme konusunda desteklediğini söylediğini” iletti.

Gazeteye göre Fannon“ABD’nin, bu faaliyetlerden ortaya çıkacak olan gelirin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde, iki toplumun yararına olacak şekilde kullanılması gerektiğini düşündüğünü” de aktardı.

Fannon’un temasları Politis’te “Fannon’dan Ankara’ya Değinmeden Destek”, Haravgi’de ise “Enerji Aracılığıyla İstikrar-Güvenlik… ABD Enerji Ticaretini Siyasi Bulutların Üzerinde Görüyor” başlıklarıyla yer aldı.

“CHARLES DE GAUELLE” UÇAK GEMİSİ DÜN MEB’DEN GEÇTİ

Bu arada gazeteler, savaş gemilerinin eşlik ettiği Fransız “Charles De Gaeulle” uçak gemisinin, dün Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’i ile Türkiye’nin tatbikatlar ve sondajlar için başladığı bölgelerin içerisinde seyir halinde olduğunu yazdı.

Politis gazetesi “Fransa’dan Charles De Gauelle Uçak Gemisiyle Mevcudiyet Beyanı” başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz’deki durumla yoğun bir şekilde ilgilenmekte olan Fransa’nın, bölgede devriye yapan Charles De Gaulle uçak gemisiyle, bölgedeki varlığını “damgaladığını” yazdı.

Fransız uçak gemisinin dün Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’in 8’inci parselden ve Yavuz sondaj gemisinin çok yakınından geçtiğini ve herhangi bir karmaşa yaşanmadığını kaydeden gazete, gazeteye konuşan “diplomatik kaynakların”, Fransa’nın gerginlik yaratmak ya da güneydeki yönetimin çıkarlarının savunucusu rolü üstlenmek gibi bir amacı olmadığını söylediklerini belirtti.

Fransa’nın, uçak gemisinin varlığıyla birlikte, kendi çıkarlarını güvenceye almak istediği de ifade edildi.

Haber Fileleftheros’ta “Charles De Gaulle MEB’deki 8’inci Parselden Geçti”, Alithia’da ise “Charles de Gaulle Kıbrıs MEB’inde- Fransız Uçak Gemisinden Mevcudiyet Mesajı” başlıklarıyla yer buldu.

RUSYA’DAN UNFICYP’E DESTEK

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ise dün büyükelçiliğin sosyal medyadaki sayfasında yer alan açıklamasında, Rusya Federasyonunun, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyinin 2506 sayılı kararını desteklediğini ve bunun ise Rusya’nın, BM’nin adadaki misyonununyaptığı çalışmaya verdiği önemi gösterdiğini teyit ettiğini söyledi.

Açıklamasında, özetle Moskova’nın, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine dair zorlukların gerekli kararlılık ve siyasi irade olması durumunda aşılabileceğine inandığını dile getiren Osadchiy, Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin uluslararası çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu da belirtti.

UNFICYP’in, ara bölgedeki istikrarın güvenceye alınmasında hayati rol oynadığına emin olduklarını da dile getiren Osadchiy, Rusya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili ilkeli tutumunun çok iyi bilindiğini de sözlerine ekledi.