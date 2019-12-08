Falyalı’nın yeni balık restoranını Başbakan açtı



Girne’deki Halil Falyalı'nın hizmete koyduğu yeni balık restoranı “Shell Wi Fish”in açılışını Başbakan Ersin Tatar yaptı. Açılışta birbirinden ünlü isimler de yer aldı.

Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milletvekilleri ve çok sayıda davetli açılışa katıldı.

Açılışta restoran için “Eşsiz denize sıfır ambiansı ve şık dekoruyla, hiçbir yerde olmayan soğuk-sıcak mezeleri ve balık çeşitleriyle Shell Wi Fish Restaurant, Girne lezzet dünyasına apayrı bir soluk katacak” dendi.



Falyalı’dan evsahipliği



Açılışın ev sahipliğini yapan Özge-Halil Falyalı çifti konuklarla yakından ilgilendi… “Kıbrıs’ın en iddialı balık restoranı!” sloganı ile hizmet vermeye başlayan Shell Wi Fish, ilk gününde, özel menüsünü sundu. Birçok iş insanı da bu özel açılışa yoğun ilgi gösterdi… Açılışta keman resitali sunuldu, kurdeleyi Başbakan Ersin Tatar yatırımı gerçekleştiren Özge-Halil Falyalı çiftine “bol kazançlar” diledi.