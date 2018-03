“Fakirleşiyoruz”

Aile bütçesindeki en büyük dengesizliğin gelir-gider arasındaki döviz farkından kaynaklı olduğunu savunan yurttaş, “Her yanda uyarılar görüyoruz, döviz değil de Türk Lirası borçlanın diye uyaran uzmanlar var ama kredilerdeki TL şartlarını biliyorlar mı?” diye sordu, bankalardaki kredi şartlarını da eleştirdi.

Fehime ALASYA

Hayat pahalılığından dert yanan vatandaş, alım gücünün her geçen gün düştüğünden yakındı. Yetkililerden yardım çağrısında bulunurken ‘dövizi’ işret etti, tedbir istedi.

‘Tutumlu’ olarak ekonomik sıkıntıları aşmaya çalıştığını ifade eden vatandaş, kaliteden uzaklaşarak ‘uygun fiyata’ yöneldiğini kaydetti.

Yaşam standardının düştüğünü belirten vatandaş, “İnsan gibi yaşamak için esir gibi çalışıyoruz” diyerek, iş yaşamındaki ağır temposuna karşın bunun karşılığını alamadığından dert yandı, asgari ücret ile geçinemediğini ifade etti.

Özellikle dövizdeki yükselişin hayatı olumsuz etkilediğinden söz eden birçok vatandaş, yetkililerin vatandaşı koruyacak tedbirler üretmesi gerektiğini belirtti.

Aile bütçesindeki en büyük dengesizliğin gelir-gider arasındaki döviz farkından kaynaklı olduğunu savunan vatandaş, ülkedeki birçok işleyişin dövize endeksli oluşunu öne sürdü.

“Her yanda uyarılar görüyoruz, döviz değil de Türk Lirası borçlanın diye uyaran uzmanlar var ama kredilerdeki TL şartlarını biliyorlar mı? Asgari ücrete geçinen bir ailede TL kredi almak ne kadar zor haberleri var mı?” diyen vatandaş, bankalardaki kredi şartlarını eleştirdi.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Hüseyin Atlar: “Devletin vatandaşı koruyacak hiçbir tedbiri yok”

“Her şey el yakıyor. Asgari ücrete yapılan artışı hissetmedik bile… Ev kiralarına yapılan artış, dövizin tırmanışı derken asgari ücret zammı şimdiden eridi… Devlet buna el atmalı. Her şeyin fiyatı artıyor, devletin vatandaşı koruyacak hiçbir tedbiri yok, bir an önce olmalı. Yeni hükümetten beklentimiz büyük fakat bir an önce icraata geçmeliler. Market satışları düştü, raflar olduğu gibi duruyor, boşalmıyor. İnsanlar gıda almakta bile kısıtlamaya gitti.”

Adnan Usman: “Tutumlu olarak bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ama…”

“Aldığımız maaşlar alışverişimize bile yetmiyor, döviz yükseliyor, maaşlarımız eriyor. Her şey döviz, maaşlar TL. Biraz daha marketler de döviz olacak diye korkuyoruz, zaten her şey dövize endeksli çalışıyor. Tutumlu olarak bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ama artık nereden kıssak bilemiyoruz.”

Mert Başman: “Yaşam standardımız çok düşük”

“Mutfakta kısıtlamaya gidiyoruz, hazır yemekten kaçınıp, kendimiz yapmaya kalkıyoruz ama alış veriş de çok pahalı. Sadece mutfakta değil, sosyal hayatımızda da kısıntıya gidiyoruz. Giderlerimizin fazla olmasına karşın yaşam standardımız çok düşük.”

Onurcan Akın: “Marketlerde en uygun fiyatları arıyoruz, kaliteden uzaklaştık”

“Önceden haftada üç kez et yiyorduk şimdi ayda bir bile zorlanıyoruz. Marketlerde en uygun fiyatları arıyoruz, kaliteden uzaklaştık. Kiralar zaten pahalı, buna bir de yükselen döviz eklenince cep yakıyor. Yetkililer bir an önce ev veya ofis kiralarına müdahale etmeli.”

Eyüp Koççat: “Geçen yıl 4 bin TL aylık kira öderken, bu yıl 5 bin 500 TL kira ödüyoruz”

“Çevrede en çok dükkân ve ev kiralarının cep yaktığını duyuyoruz. Dövizle borçlanan insanların da çok zorda kaldığını duyuyoruz. Vatandaş yatıyor, borcu artmış bir şekilde uyanıyor. Geçen yıl dövize endeksli 4 bin TL aylık kira öderken, bu yıl aynı döviz miktarı üzerinden 5 bin 500 TL kira ödüyoruz. Bizim gelirimiz bu kadar artmadı ama…”

Zuhal Mamalı: “Tüm lüksümüzü rafa kaldırdık”

“Hayat pahalılığından korkar olduk, tüm lüksümüzü rafa kaldırıp geçim sıkıntısı için mücadele veriyor olduk. Asgari ücrete geçinmekte çok zorlanıyoruz. Aile içinde de bireysel olarak da kısıtlamalara gidiyoruz. Giyim, aksesuar gibi birçok alandan geri duruyoruz.”

Cemal Tarazi: “Asgari ücret ile geçinen vatandaş, kıtlığa alıştı”

“İnsanlar lükslerinden vazgeçmek zorunda kalacak. Asgari ücret ile geçinen vatandaş, kıtlığa alıştı. Kişiler döviz ile borçlanmaktan vazgeçip, israf yapmaktan kaçınmalı.”

Kübra Bizgin: “Giderek fakirleşiyoruz bunun yanında manevi değerlerimizi de yitiriyoruz”

“Daha bu günlerde rezil oluyoruz ki bunların da iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum. Ailelerimiz bizim bu günlere gelene dek her istediğimizi yaptığını görüyorum ama biz artık çocuklarımız için bunu yapamayacağız. Giderek fakirleşiyoruz bunun yanında manevi değerlerimizi de yitiriyoruz; yardımlaşmıyoruz, destek olmuyoruz…”

Yalçın Kapi: “İnsanca yaşamak için esir gibi çalışıyoruz”

“İnsanca yaşamak için esir gibi çalışıyoruz. Sosyal yaşantımız deseniz kalmadı. Benzin elektrik, her şey pahalı, her şey döviz üzerinden hesaplanıyor. İster istemez kısıntıya gidiyoruz. Yetkililer dövizin vatandaşı bu derece etkilememesi için önlem alması, çözüm üretmesi gerekiyor.

Her yanda uyarılar görüyoruz, döviz değil de Türk Lirası borçlanın diye uyaran uzmanlar var ama kredilerdeki TL şartlarını biliyorlar mı? Asgari ücrete geçinen bir ailede TL kredi almak ne kadar zor haberleri var mı?”

Sevcan Çiçek: “Artık ana ihtiyaçlarımızdan da vazgeçer duruma geliyoruz”

“Artık markete bile giderken en ucuzu nerede diye bakıyoruz, en uygun fiyatlı, kampanyalı ürünler arıyoruz. Lüksümüzden vazgeçeli çok oldu, artık ana ihtiyaçlarımızdan da vazgeçer duruma geliyoruz. Her hafta et pişmeyen bir mutfak giderek sağlığından olacak demektir. İnsanlar asgari ücretten dolayı sıkıntıda…”

Muhammed Bahtiyar Aksu: “Kredi şartları çok ağır”

“Arabalar, evler, her şey döviz ama biz TL kazanıyoruz. Kazandığımız paranın bir değeri kalmıyor. Kredi almadan hiçbir şey yapamıyoruz. Kredi şartları çok ağır, TL borçlanmaya kalksak müthiş yüksek, döviz borçlansak her geçen gün çıkıyor, vatandaş da ne yapacağını bilemiyor.”