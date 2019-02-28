Fakir, gerilimli ama mutlu (!)

Tam bir “gerilim” toplumuyuz.

Öyle diyor araştırma!

Hayatın kendisi de bu gerilimi işaret ediyor.

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün gazetecilerle “Yaşam Kalitesi-Varlık-Kimlik Araştırmaları” ismi verilen bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Sosyolog-Araştırmacı Kudret Akay’ın sunduğu ankette enteresan veriler var.

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En fazla dikkatimi çeken nokta toplumdaki yüksek gerilim!

“İnsanlara güven olmaz” diyor, katılımcıların yarıdan çoğu…

Avrupa ortalamasının üzerinde bir “güvensizlik”le yaşıyoruz.

İnsanımız arasında doğum yeri ve etnik kökenine göre % 70’in üzerinde bir “gerilim” olduğu söyleniyor.

Özel sektör ile kamu çalışanları arasındaki gerilim daha da yüksek…

Kültürel ve siyasi kimlikler arasında ayrıca bir gerilim var…

Var da var!

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Yine ankete göre...

Ada yarısının % 66.7'si "düşük gelir" grubunda…

Üst ve orta düzey geliri olanlara baktığımız zaman % 27 oranı göze çarpıyor.

Çoğu "kamu görevlisi."

Bir de "çok zenginler" var ki, % 18...

"Yoksullar" hepsi % 15 gibi...

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Lütfen dikkat!

Bir yanda “gerilim”, beri yanda “düşük gelir sınıfı”nda büyük bir kalabalık var.

Öyle de…

Ama insanlar mutlu!

Ankete göre adanın güneyinden daha mutluyuz.

Türkiye’den epeyce mutlu…

Delilik sınırında koşuyoruz!

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Hani yazmazsam, içimde kalır.

“KKTC’de konut mülkiyet oranı bir çok gelişmiş ülkenin üzerindedir” diyor, Serdar Denktaş.

“Birçok vatandaş kendi oturduğu hanenin sahibidir. Bu oran bayağı yüksektir.”

Öyle öyle...

“Sahibi” derken, bunun nasıl oluştuğu da önemli tabii…

“Kaynağı” nerede?

Ne kadarı “ganimet” acaba?

İşte sonuç:

Mülkiyetçi toplumun “sahte cennet”teki gözyaşları!