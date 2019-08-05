Faiz oranları ele alınacak

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetimiyle toplantı yapıyor.

Başbakanlık’ta saat 10.15 sıralarında başlayan toplantıda, Tatar’a, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Kemal Serçelik eşlik ediyor.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Merkez Bankası Başkan Rifat Günay da bulunuyor.

Faiz oranlarının da ele alınacağı toplantı sonrasında basına açıklama yapılması bekleniyor.