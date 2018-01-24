Faciaya kıl payı…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Dün saat 00:10 sıralarında Novel Öğrenci Yurdunda, 22 yaşındaki Guriya İçel’in kalmakta olduğu 403 numaralı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda yangın çıktı. 403 numaralı odayı bir anda saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sonucunda oda kısmen yanadı, bazı eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Konu odaya kısa süre önce taşındığı öğrenilen İçel ise kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.