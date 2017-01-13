Lefkoşa-Girne anayolunda bu sabah yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası yaşandı.

4 aracın karıştığı, SÜRAT ve DİKKATSİZLİĞİN neden olduğu trafik kazası sonucunda Hasan Veçhi, Ümran Veçhi, Hüseyin Tur, Kürşat Batur Öcal, Zeynel Abidin Altuntaş ve İbrahim Karacaoğlu yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, dün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolunun 3-4 km’lerinde yaşandı.

26 yaşındaki Hüseyin Tur yönetimindeki FC 678 plakalı araç ile Girne istikametinden Lefkoşa’ya doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen araç, o esnada karşı istikametten gelen Hasan Veçhi(82) yönetimindeki GC 450 plakalı araca çarptı.

4 aracın karıştığı, SÜRAT ve DİKKATSİZLİĞİN neden olduğu trafik kazası sonucunda Hasan Veçhi, Ümran Veçhi, Hüseyin Tur, Kürşat Batur Öcal, Zeynel Abidin Altuntaş ve İbrahim Karacaoğlu yaralandı.

200 metre sürüklendi!

Çarpmanın etkisiyle takla atıp yaklaşık 200 metre sürüklenen FC 678 plakalı araç, yine Girne’ye doğru seyreden İbrahim Halil Talu (38) yönetimindeki MK 553 plakalı araca çarptı.

FC 678 plakalı aracın orta refüje çarpması sonucu, araçtan savrulan parçalar o esnada Girne’den gelen Davut Tansu yönetimindeki JN 016 plakalı araca çarptı. Tansu kaza sonucu yaralanmadı ancak aracın ön camında maddi hasar meydana geldi.

Veçhi, ameliyata alındı…

Kaza sonucunda FC 678 sürücüsü Hüseyin Tur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kürşat Batur Öcal (23), Zeynel Abidin Altuntaş (19) ve İbrahim Karacaoğlu (23) ile Hasan Veçhi ve eşi Ümran Veçhi yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Veçhi’nin ameliyata alındığı, diğer yaralananların ise müşahede altına alındığı öğrenildi.

Yol trafiğe kapatıldı…

Kazanın ardından yol belirli süreliğine trafiğe kapatıldı.

Trafik ekipleri bölgeye gelerek ölçüm yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de kazayla ilgili incelemede bulundu.

Aracın parçaları savruldu…

Kazanın büyüklüğü ve şiddeti yol içerisine savrulan parçalardan da belli oldu.

Hüseyin Tur yönetimindeki aracın parçalarının yol içerisine savrulması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER