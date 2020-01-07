Fabrika bir gecede darmadağın oldu

Dila ŞİMŞEK

Mağusa’da dün tüm gün süren, gece de şiddetini arttıran fırtınalı yağışlar, Doğa Geridönüşüm Fabrikası’nı kırdı geçirdi.

Sabah her zamanki gibi işe giden Direktör Ömer Özdemir, işletmeyi görünce şoka uğradı.

2.5 Mil yakınlarındaki fabrikanın çatısı devrildi, çatıyı ayakta tutan demirler yamuldu.

Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Direktör Özdemir Mağusa Kaymakamlığına ve Belediyeye başvurdu.

“100 Bin TL hasar var”

YENİDÜZEN’e konuşan Özdemir, “Sabah işe gittiğimde fabrikayı böyle buldum, yetkililer gelip baktılar, fotoğraf çektiler ama pek de umut vermediler. Nereden baksanız 100 Bin TL’ye yakın hasar var. Geridönüşüm işi yapıyoruz, makinelerimiz de hasar gördü” dedi.

Fabrikadaki hasarlar giderilene kadar, birkaç hafta iş yapamayacaklarını ifade eden Özdemir, bir kaybı da buradan yaşayacaklarını söyledi.