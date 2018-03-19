F.Bahçe'yi boş geçmedi

Galatasaray altyapısında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Geçtiğimiz yaz aylarından itibaren Galatasaray altyapısında forma giyen, yılın başında profesyonel sözleşme imzalayan genç golcü, takımının U19 Elit Ligi'nde oynadığı Fenerbahçe maçında görev yaptı. Galatasaray karşılaşmayı 5-2 kazanırken, bir gol de Ahmet Sivri'den geldi.