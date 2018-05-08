Ezgi Mola LAÜ Bahar Söyleşileri’nin konuğu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü oyuncu Ezgi Mola LAÜ’nün konuğu olacak.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ezgi Mola, Aydoğan Temel'den 2 yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra, kendisinin önderliğinde tiyatro kurdu. Çürük Elma adında bir gençlik oyunuyla oyunculuk kariyerine başlayan Mola, bir süre tiyatro oyunlarında rol aldı. Hırsız Polis ve Hayatımın Kadınısın filmlerinde sergilediği başarılı performansın ardından geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Ezgi Mola bu yapımların ardından Arkadaşım Hoşgeldin ve Kocan Kadar Konuş gibi başarılı TV ve sinema yapımlarında başrol oyuncusu olarak yer aldı.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 10 Mayıs Perşembe Günü saat 15:00’de gerçekleşecek söyleşide, başarılı bir oyuncu olmanın yanında, son derece sempatik, eğlenceli ve doğallığı ile tanınan Ezgi Mola, hayranları ile biraraya gelecek.

FİLMLERİ

Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Soğuk, Patron Mutlu Son İstiyor, Pazarları Hiç Sevmem, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Dedemin İnsanları, Veda, Hayatımın Kadınısın, Uğur Yücel, Hokkabaz, Organize İşler

TV PROJELERİ

Kötü Yol, Bir Ömür Yetmez, Canım Ailem, Sınıf, Senden Başka, Hırsız Polis, Görünmez Adam, Sultan Makamı