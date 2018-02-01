“EZBER BOZACAK” HÜKÜMETE DOĞRU

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Halkın Partisi – Demokrat Parti – Toplumcu Demokrasi Partisi yeni hükümet için gün sayıyor. “Toplumsal Uzlaşı ve İcraat Hükümeti” hedefiyle yola çıkan 4’lü koalisyonda “Koalisyon Protokolü” hazır, şimdi gözler Bakanlar Kurulu’nda.



Dört parti başkanı dün 3 saat görüştü, protokolü tartıştı, son noktayı koydu



“Hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi ve her partinin, kendinde olmayan bakanlıklar için de sorumluluk hissetmesi” gibi genel çalışma prensiplerinin yer alacağı Koalisyon Protokolü bugün imzalanacak.

“Demokrasi, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve laiklik” gibi temel değerler üzerinde durması beklenen protokolde; Yeni Yurttaşlık Yasası, Yolsuzlukların Soruşturulması ve Müşavir Sistemi’nin ortadan kaldırılmasının da öne çıkacağı konuşuluyor.

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NELER OLACAK?



MÜŞAVİRLİK SİSTEMİ, HUKUKSUZLUKLAR, ATAMALAR, YURTTAŞLIK YASASI… YENİDÜZEN, 4’lü koalisyonda günlerdir çalışmaları süren, dün de uzlaşıya varılan koalisyon protokolünün ana çerçevesine ulaştı.‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ olmayı hedefleyen 4’lü koalisyonun gündeminde müşavirlik sisteminde yasal değişiklik, eski hükümet dönemlerinde yapılan hukuksuzluklar, Yurttaşlık Yasası’nda değişiklik, yönetim kurullarına atamaların nasıl yapılacağı yer alıyor.

Müşavirlik sistemi, 3’lü kararname sisteminde yasal değişiklik,

Yönetim kurullarına atamaların nasıl yapılacağı,

Bir önceki hükümetler döneminde yapılan hukuksuzlukların araştırılması,

Yurttaşlık Yasası’nın değiştirilmesi,

Hükümetin çalışma programının nasıl işleyeceği.

Ayşe GÜLER

“Toplumsal Uzlaşı ve İcraat Hükümeti” olarak anılan 4’lü koalisyon için geri sayım başladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ‘hükümeti kurma’ görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralmasının ardından 4’lü koalisyonla ilgili siyasi parti başkanları dün ikinci kez bir araya geldi, koalisyon protokolünü tamamladı.

“Hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi ve her partinin, kendinde olmayan bakanlıklar için de sorumluluk hissetmesi” gibi genel çalışma prensiplerinin yer alacağı Koalisyon Protokolü bugün imzalanacak.



Günlerdir devam eden görüşmeler sonucunda koalisyon protokolü bugün saat 11.00’de Meclis Mavi Salonu’nda imzalanıyor, kabine ise yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.

4 siyasi parti başkanı arasında bakanlıklar konusunda mutabakata varılsa da henüz kimlerin Bakanlar Kurulu’nda yer alacağı resmi olarak açıklanmadı.

Öte yandan kabinede genel başkanlar arasında yalnızca HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olacağı da ifade ediliyor.

En uzun görüşme…

CTP, HP,TDP,DP Genel Başkanları dün saat 14.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

4 siyasi parti başkanı bugüne kadar en uzun süren görüşmesini gerçekleştirdi, koalisyon protokolüne son şekli verildi.

Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

Hedef, Cuma günü kabineyi Akıncı’ya sunmak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dünkü görüşmede koalisyon protokolüne ilişkin son şeklin verildiğini ifade ederek, dört parti başkanı olarak uzlaştıklarını açıkladı.

Koalisyon protokolünün bugün saat 11.00’de Meclis Mavi Salonu’nda imzalanacağını belirten Erhürman, Cuma sabahı da Bakanlar Kurulu Listesi’ni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedeflediklerini söyledi.

“Meclis Başkanlığı ile ilgili hukuka uygun formül”

Erhürman, 4 siyasi parti başkanının bakanlıklar konusunda mutabakata vardığını dile getirerek, bakanların kim olacağına ilişkin de çalışmalarda son aşamasına yaklaştığını ifade etti.

Meclis Başkanlığı’nın TDP’den olmasının ‘İçtüzüğe uygunluğuna’ ilişkin soru üzerine ise, “O konudaki hukuki çalışma devam ediyor. Hukuk mercilerinden de görüşler talep edildi. Hukuka uygun bir çözüm formülü üreteceğiz” dedi.

3’LÜ KARARNAME, YOLSUZLUK, HUKUKSUZLUK VE YURTTAŞLIK!

YENİDÜZEN, 4’lü koalisyonda günlerdir çalışmaları süren, dün de uzlaşıya varılan koalisyon protokolünün ana çerçevesine ulaştı.

‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ olmayı hedefleyen 4’lü koalisyonun ilk gündeminde 3’lü kararname yani müşavirlik sisteminde yasal değişiklik yapmak bulunuyor.

Hükümetin çalışma ilkeleriyle alakalı olan koalisyon protokolünde hükümet çalışmalarında nelere öncelik verileceği de yer alıyor.

Protokolde hükümetin nasıl çalışacağı, yönetim kurullarına atamaların nasıl yapılacağı da belirtiliyor.

4 parti başkanının imza atacağı koalisyon protokolünde; bir önceki hükümetler döneminde yapılan hukuksuzlukların araştırılmasının yapılacağı, üzerine gidileceği ifade ediliyor.

Yurttaşlık Yasası’nın değiştirilmesi, bu değişikliklerin tarihsel bazda planları protokoldeki öncelikler arasında…