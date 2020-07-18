Eylül’de Türkiye için özel toplantı

Türkiye-Avrupa Birliği stratejik ilişkileri için Eylül ayında özel bir toplantı yapılmasında görüş birliğine varıldığı açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Konseyi toplantısının açılışında, Türkiye’ye karşı yaptırım talebi karşılık bulmadı. Ancak Konsey Başkanı Charles Michel’in katkı koymasıyla “Türkiye-AB stratejik ilişkileri için Eylül ayında özel bir toplantı yapılmasında” görüş birliğine varıldı.

Fileleftheros “Sakinleştirme Politikası Başarısız Oldu… Kıbrıs ve Yunanistan Ortaklarından Dayanışma Söylemi Değil Eylem İstedi” başlıklı haberinde, Anastasidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Miçotakis’in de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye’nin davranışlar konusunu görüştüğünü yazdı; Kıbrıs ile Yunanistan’ın şu anda ağırlığı, Türkiye’nin faaliyetlerine karşı pozisyonu net tek ülke olan Fransa’ya verdiğine işaret etti.

Anastasiadis haftaya Paris'e gidiyor

Macron, Anastasiadis’i, Türkiye meselesini daha geniş ölçekte görüşmek üzere önümüzdeki hafta Paris’e davet etti. Ziyaret tarihinin önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Yunan dengi Nikos Dendias ile görüşmek üzere Salı günü Atina’ya gidecek.

Politis haberi “27’lerin Türkiye İle İlişkisi İnceleme Altında… Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gelişmeler ve Libya ve Suriye’de Şekillenen Durum Tahtında Türkiye-AB Stratejik İlişkisinin Masaya Yatırılmak Üzere Gelecek Eylül’de Özel Toplantı Tayin Edildi” başlığıyla aktardı.

Alithia “Türkiye Eylül’de AB’nin Sanık Sandalyesinde… Başkan Anastasiadis Türkiye’ye Karşı Yatıştırma Politikası Başarısız Oldu Diyor… Anastasiadis ve Miçotakis Avrupa Konseyi’ne: Yaptırımlara Geçelim” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi “Eylül’de Türkiye İçin Özel Toplantı… Başkan Anastasiadis: ‘Türkiye’ye Karşı Yatıştırma Politikası Başarısız Oldu” başlığını attı. Gazete Anastasiadis’in, Macron’un dünkü Paris davetini, Türkiye’ye karşı destek arayışı çerçevesinde kabul ettiğini yazdı.