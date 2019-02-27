Eyleme ara verildi

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan çemberindeki eyleme bir süre ara verdi.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların bakmakla yükümlü olduğu hayvanları olduğunu ifade ederek, eyleme bir süre ara verdiklerini ancak araçları kaldırmayacaklarını kaydetti.

Naimoğulları, birlik üyelerinin birlikte karar vererek, eylemin gidişatına karar vereceğini söyledi. Mustafa Naimoğulları, eylemin Ercan çemberinde yapılmasının sorumlusunun da polis olduğunu iddia etti.

Naimoğulları, polisin hayvancıların ovada kullanılan ve evrak eksikliği bulunduğunu bildiği araçlarına ciddi evrak kontrolü yaptığını, korkutarak üreticiyi sokağa çıkarmamak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz araçlarla Yonca kavşağına ilerlerken Ercan çemberinde polis yolumuzu kesiti, tıkanıklığın sebebi yanlış yerde yolumuzu kesip durduran polistir. Tıkanıklık bundan dolayıdır.

Yüzlerce traktör var akıncılar yoluna kadar. Biz bu sürece gelmemek için 2 aydır uğraşıyoruz. Ayakta kalmak için mücadele ediyoruz. Karşımızda üreticiyi desteklemeyen bir anlayış var. Bu şekilde bu durum sürdürülemez." (TAK)

Polis, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyardı. Polisin uyarısı üzerine gerginlik yaşanmaması ve trafikte sıkışan bir ambulansın geçmesi için oturma eylemi sonlandırıldı.

Polis eylemcilere, oturma eyleminin sonlandırılmaması durumunda yasal müdahalede bulunacağını ifade ederek, "Bizi müdahale etmek zorunda lütfen bırakmayın" dedi.

Bunun üzerine kısa bir süre gerginliğin ardından yol trafiğe açıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından hayvan üreticileri eylemlerine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün başkent Lefkoşa’da üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla yapmayı planladığı araçlı eylem, polisin araçlara izin vermemesi nedeniyle Ercan Havalimanı çemberine alınmıştı.

(TAK)

SAAT: 13.00

Ercan kavşağında eylemlerini sürdüren hayvan üreticiler, anayola oturarak havaalanına giriş çıkışları tamamen kapattı.

Ercan’a gitmek isteyen yolcular büyük mağduriyet yaşadı, "Uçağımızı kaçıracağız, bizim suçumuz ne" diye sitem etti

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan Havalimanı çemberindeki eylemi büyütme kararı aldı.

Eylemciler, Ercan çemberini traktörler ve oturma eylemi ile trafiğe kapattı.

Ercan Havalimanına giriş ve çıkışlar yapılamıyor.

Ercan yolcuları bavul ve çantalarıyla eylemciler arasından geçerek terminale yürüyor. (TAK)

SAAT: 12.40

Üreticiler tekrar Ercan kavşağında yol içerisinde oturarak araçlara geçişleri kapattı, "Bizim vergimizle maaş alan polis, bize engel oluyor"

SAAT: 12.30

Polis, yolların kapanmasından dolayı yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman bazı otobüs şöförleri ile tartışmaya giriyor, Polis, otobüs şoförlerini yolcuları kavşakta indirmemesi gerektiği konusunda uyarırken, şoförler ise aracın Ercan'a girmesinin imkansız olduğunu söyleyerek kendini savunuyor.

SAAT: 12.15

Eylem nedeniyle, Ercan Havaalanı’ndan çıkan yolcular, taksi bulamayarak mağduriyet yaşadı. Yollar kapandığı için yolcuların Ercan’a gidiş gelişinde büyük zorluklar yaşanıyor

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Ercan Havalimanı çemberinde eylem yapıyor.

Traktörlerle Ercan çemberini trafiğe kapatan eylemciler, bugün eylemin burada sürdürülmeye devam etmesi halinde eylemin yarın da büyüyerek burada devam edeceğini ve araçların Balıkesir'e kadar uzanabileceğini söyledi.

Polis, Ercan'a giriş çıkışları kontrollü olarak veriyor.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, burada basına yaptığı açıklamada, polisin üreticiye yönelik uygulaması ve eylemin Lefkoşa'da yapılmasının engellemeye çalışılmasını eleştirerek, eylemin burada bırakılması durumunda yarın daha da kalabalık geleceklerini ve eylemi büyüteceklerini söyledi.

Naimoğulları, hükümete "üretimi, üreticiyi sevin ki kalkınalım" diye seslendi.

Hükümetin ülkesini insanını sevmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, "Dik durun ama köylüye üretime diklenmeyin" ifadesini kullandı.

Naimoğulları, hükümeti üreticinin vicdanına bıraktığını belirterek, "bu vicdan içinde kahrınızdan öleceksiniz" diye konuştu.

Eyleme, Kıbrıs Türk Narenciye üreticileri Birliği ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de destek verdi.

Eylemciler çemberde oturma eylemi de yapıyor. (TAK)

SAAT: 12.00

Oturma eylemine son veren üreticiler, polisin geçiş vermemesine rağmen yine de Lefkoşa'ya gitmekte ısrarcı. Naimoğulları'nın bu ısrarı zaman zaman polisle aralarında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Naimoğulları "Eğer Lefkoşa'ya gidiş izin verilmezse, Ercan yolunu tamamen kapatırız"

Çevik Kuvvet’in Ercan Havaalan’ına doğru gittiği öğrenildi.

Üreticiler, eylem yapmanın hakları olduğunu vurguladı, polis ise araç evraklarını talep etti. Bunun karşılığında üreticiler, "Eylem yapacağız dediğimizde neden sormadınız izinleri? Şimdi mi aklınıza geldi? Gerekirse hepimize ceza yazın, biz yola çıkacağız" dedi.

SAAT: 11.35

Hayvancılar, polisin Lefkoşa'ya gidilmesine izin verilmemesi ardından oturma eylemi yapıyor.

YENİDÜZEN'e konuşan Havyan üreticisi Adil Onalt taleplerini dile getirdi.

SAAT: 11.20

Naimoğulları Ercan kavşağında açıklama yapıyor: Kamuda %32 artış varken üreticiye hiçbir şey gelmedi. bu adil mi? bizim derdimiz ekmek ve gelecektir. derdimiz eylem yapıp polisle karşı karşıya gelmek değil, eylem en büyük hakkımızdır, bugün önümüzü kesin, yarın yine yapacağız.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “polisin her yerde engellemesi nedeniyle” traktörler ve iş araçlarının Lefkoşa’ya ulaşımının sağlanamadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Naimoğulları, Lefkoşa’ya gitmek için 80 kadar üreticinin iş aracı ve traktörlerle Ercan Havalimanı civarında toplandığını belirterek, polisin köylere kadar her yere giderek, iş araçları ve traktörlerin Lefkoşa’ya girişini engellediğini kaydetti.

Naimoğulları, Ercan Havalimanı civarında toplanan hayvan üreticileri ile nasıl bir eylem planı oluşturulacağını belirleyeceklerini ifade ederek, “bu yapılan yanlıştır” dedi.

POLİS: “TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEMEK ADINA TEDBİR ALDIK… YOLLARI KAPATMADIK”

Öte yandan polis, hayvancıların eylemi nedeniyle yolların kapatılmadığını, sadece trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için bir takım tedbirler alındığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Polis Basın Subayı, trafiği genel anlamda rahatlatmak ve trafik akışının engellenmesini önlemek adına kavşaklarda tedbirler aldığını belirtti.

Yolların kapatılmadığını, tüm yollarda trafiğin sorunsuz devam ettiğini kaydeden polis, eylemcilerin kavşaklarda yığıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurguladı.

Polis, tarım iş araçlarının engellendiğine ilişkin iddialarının sorulması üzerine, yapılanın rutin evrak kontrolü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle planlandığı gibi başlayamadı.

Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

Eylemin ne zaman başlayabileceği veya başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı. (TAK)

SAAT: 11.10

Polis, hayvancıların traktör ve araçları ile Lefkoşa’ya girişini dört bir yandan engelledi. Hayvan Üreticileri Başkanı Mustafa Naimoğulları YENİDÜZEN’e az önce yaptığı açıklamada polisin traktör sürücülerine ceza yazdığını toplanan 100’den fazla araçla Ercan Havaalanı tarafından gelmeye çalışacaklarını açıkladı.

SAAT: 11.00

Lefkoşa’ya gelemeyen hayvancılar Ercan Havaalanı çemberine hareket etti. Polis, Ercan kavşağında eylem yapmak isteyen hayvancıları engelledi.

SAAT: 10.20

Polis Lefkoşa’ya gelen araçları durdurarak kontrol yapıyor. Gelişi engellemediğini söyleyen polis, güvenlik sağlamak amacıyla eylemin yapılacağı bölgede beklediğini kaydetti.

SAAT: 10.00

Naimoğluları, "Yollarda onlarca polis var. Araçların Lefkoşa'ya gelmesini engelliyor. Güzelyrt'ta da barikat kuruldu. Üreticiler özel araçlarla ve vanlarla geliyorlar. Her noktada polisler araçları engelliyor. Polisler araçları durdurup kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Naimoğluları;

"Traktörler gelmezse de biz Lefkoşa'ya gelip açıklamalarımızı yapacağız. Biz Lefkoşa'ya gelip üreticinin bulunduğu durumu aktaracağız".

"Daha önce de engellenmiştik. Lefkoşa'da daha önce ova yollarından girmiştik ancak bu kez yağmur nedeniyle o yolları kullanmak mümkün değil"

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı.

Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gelemedi.

TAK muhabirinin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, polis, tarım ve iş araçlarına yonca kavşağı ve Lefkoşa girişlerinde plaka, evrak kontrolü yapıyor. Eylemin ne zaman başlayacağı belli değil.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapacaktı. (TAK)

SAAT: 09.30

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün araçlı eylem yapıyor. Birlikten alınan bilgiye göre, hayvan üreticileri bugün, Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde toplanacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları polisin güvenlik önlemleri nedeniyle sorun yaşadıklarını, eylemin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik olduğunu söyledi.

“Eyleme her şartta başlayacağız” diyen Naimoğulları polisin yolları kapattığını kaydetti, şu sıralarda Ercan Yonca Kavşağı'nda bulunduklarını ifade etti.

Hayvancıların araçları ile birlikte ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.