Eylemciler için soruşturma talimatı

Filelefteros’da yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis dün lokmacı barikatında eylem sırasında yaşanan arbedede, polis memurlarına saldırı olduğunu iddia ederek, eylemcilere soruşturma emri verdiğini açıkladı.

Mihailidis, yaralanan 5 polis memuruna destek ve sempatilerini dile getirdi.

“Kıbrıs polisi yasa ve düzenin idamesiyle görevlidir ve kimsenin, görevli polisleri darp ve küfür ederek yasayı eline almasına ve kargaşa yaratmasına müsaade etmeyecektir” diyen Mihailidis olayın incelenmesi ve her kim olursa olsun suç işlediği tespit edilenler halkında cezai kovuşturma emri verdi.