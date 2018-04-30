“Eylemce”ye davet

MAGEM ve Kuir Kıbrıs 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transofobi ve Bifobi Karşıtlığı etkinlikleri kapsamında, her sene olduğu gibi bu sene de tüm bireyleri özgürlüklerine sahip çıkmak adına piknik düzenliyor. Piknik için davet yapan17 Mayıs Organizasyon Komitesi şu açıklamayı yaptı; İçerisinde yaşadığımız ataerkil düzen sadece eşcinsel, lezbiyen, trans ve interseks bireylerin haklarını budamakla kalmayıp, kimliğimizin bir parçası olan şehirlerimizi de tehdit etmekte, çarpık kentleşme yoluyla yaşam alanlarımızı hızla azaltılmaktadır. Bizler, herkesi son derece geleneksel bir yöntemle temel haklarımız, kimliğimiz ve şehrimiz üzerinde oluşturulmaya çalışılan bu tahakküme karşı çıkmaya çağırıyoruz. 6 Mayıs Pazar saat 12:00’de Mağusa Çamlık’ta (Ersoy Birkan Parkı), düzenlenecek olan Eylemce’ye herkesi bekliyoruz.