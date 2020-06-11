Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulları Kıbrıs Postası ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulları adına yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin Meclis önünde düzenlediği eylemi görüntülemeye çalışan Kıbrıs Postası basın emekçilerine saldırı yapıldığını üzülerek öğrendiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemlerine devam eden Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) eylemini kamuoyuna duyurmak amacıyla eylem alanına giden Kıbrıs Postası muhabirinin kamerasına, bazı eylemciler tarafından müdahale edildiğini dile getiren Kişmir, eylemcilerin muhabirin kamerasına müdahalede bulunarak, canlı yayını sonlandırdığı ve muhabirlere yönelik “sizi burada istemiyoruz” denildiğini öğrendiklerini kaydetti.

Kişmir, muhabirlere sözlü hakarette bulunan eylemcilerin hızlarını alamayarak, yapılan müdahale üstüne olay yerine giden gazete Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat, Yazı İşleri Müdürü Onur Evrensel ve Haber Müdürü Canan Onurer’in üzerine yürüyerek, ağır küfürler sarf edip, sözlü ve fiili saldırıda bulundukları belirtildi.

“Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin olaya zamanında yaptığı müdahalesi sonrasında meslektaşlarımız darp edilmekten ucuz kurtuldu ve bazı eylemciler ifade vermek üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne götürüldü” diyen Kişmir, polis ekiplerine yaptıkları zamanında müdahale için teşekkür ederken, “canı çektiği zaman istediğini darp edebileceğini düşünen saldırganları” da kınadı.

Kişmir sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Unutulmaması gerekir ki, gazetecinin görevi, olayları ve gelişmeleri kamuoyuna duyurmaktır. Basın emekçisine yapılan her saldırı, halkın bilgi edinme hakkına yapılan saldırıdır. Eylem yapan hiçbir kesimin, basına saldırma hakkı yoktur.

Talebimiz, polis güçlerinin, yaşanan bu saldırının peşini bırakmaması ve halkın haber alma özgürlüğüne yönelik yapılan saldırının faillerini yargı huzuruna çıkararak, saldırganları yasaların emrettiği şekilde cezalandırmasıdır. Son olarak, Kar-İş yönetiminden talebimiz, basına yönelik düzenlenen bu tür saldırılara karşı çıkmalarıdır.”

Tatar: “Basın mensubu arkadaşlarıma yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum”

Başbakan Ersin Tatar, bugün Kar-İş eylemi sırasında, bazı eylemcilerin basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırısını kınadı.

Başbakan'ın açıklaması şöyle:

"Basın mensuplarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basın özgürlüğü, sivil toplum örgütlerinin eylem yapma özgürlüğü gibi kutsaldır ve demokrasimizin önemli bir parçasıdır. Basın mensubu arkadaşlarıma yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve bunu bizim değerlerimize yapılan bir müdahale olarak değerlendiriyorum ve şiddetle kınıyorum. Bizler eylem yapanların meclis önünde durmalarına, trafiği aksatmalarına ve milletvekili giriş çıkışlarını zorlaştırmalarına höşgörü ile yaklaşırken, medyanın basın özgürlüğüne böylesi bir müdahaleye aynı hoşgörüyü göstermemiz mümkün değildir."