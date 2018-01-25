Eylem: “Soruşturmada bir yavaşlatma var”

“Denetmenlerin yarın okula gitmeyeceği yönünde söylenti var, nedenini bilmiyorum ama soruşturmada bir yavaşlatma var ” diyen Eylem, tüm öğretmenler ve öğrenciler ile de görüşülmesi gerektiğini aktardı.

Didem MENTEŞ

Haspolat’ta bulunan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğretmenlere ve öğrencilere ‘dini ve çeşitli baskılar’ yapıldığına yönelik iddialarla ilgili Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, düne kadar 13 öğretmenden ifade alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, soruşturmanın devam ettiğini, bugüne dek 13 öğretmenden ifade alındığını ancak soruşturmayla ilgili bir yavaşlatma söz konusu olduğunu açıkladı. “Denetmenlerin yarın okula gitmeyeceği yönünde söylenti var, soruşturmada bir yavaşlatma var” diyen Eylem, tüm öğretmenler ve öğrenciler ile de görüşülmesi gerektiğini aktardı.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri de soruşturmanın devam ettiğini, çıkacak rapor sonucunun açıklanacağı ifade edildi.

“Soruşturmada bir yavaşlatma var”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, soruşturmayla ilgili bakanlık denetmenlerinin bugüne dek okul müdürü, 4 müdür muavini ve Türkiye’den görevlendirme gelen söz konusu 3 öğretmenden ifade alındığını aktaran Eylem, düne kadar da toplam 13 öğretmenle görüşüldüğünü söyledi. Bu öğretmenlerin içerisinde Eğitim Bakanlığı’na gönderilen şikayet yazısına imza koymayan öğretmenler de olduğunu aktaran Eylem, tüm öğretmenlerle görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Eylem, “Denetmenlerin yarın okula gitmeyeceği yönünde söylenti var. Aslında şuan yoğun bir dönemdi. Sınavlar yeni biti, karne hazırlıkları var. Bu yüzden mi bilemiyorum ama soruşturmada bir yavaşlatma söz konusudur” diyerek, okuldaki tüm öğretmenlerden hatta okul içerisinde ve yurtta baskıya uğrayan öğrencilerle de görüşülmesini talep etti.

“Öğrencilerle rehber öğretmenler eşliğinde görüşülmeli”

Eylem, rehber öğretmenlerin öğrencilerle görüşmeler yaptıkları için söz konusu olaylarla ilgili önceden bu yönde tespitleri olabileceğini bu nedenle öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde denetmenlerle görüşmesi gerektiğini aktardı.

Eylem, bu noktada taleplerini Eğitim Bakanlığı’na ileteceklerini söyleyerek, soruşturmanın biran önce tamamlanması ve hızlı bir şekilde sonucun ortaya konarak gerekli tedbirlerin alınması istedi.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Türkiye’den ilahiyat dersi vermek için meslek dersi öğretmenleri olarak gönderilen öğretmenlerden bazılarının okul idaresi tarafından ‘müdür muavini’ olarak görevlendirildiği, bu kişilerin diğer öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli baskılar uyguladığı ve okulun gerçek idarecileri gibi davrandıkları iddiasıyla, 41 öğretmen tarafından imza konulan bir şikayet yazısı Eğitim Bakanlığı’na gönderilmişti. Bunun üzerine Eğitim Bakanlığı 16 gün sonra okula 2 denetmen göndererek, soruşturma başlatmıştı.