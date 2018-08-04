Eylem Lokmacı'ya taşındı
Bir grup Kıbrıslı Rum motosikletlilinin yaptığı eylem sonucu saat 09:00 ile 10:00 arasında geçişlere kapatılan Kermiya ve Ledra Palas barikatlarının ardından Lokmacı barikatı da geçişlere kapatıldı
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin, Kermiya ve Ledra Palas geçiş noktalarının ardından Lokmacı barikatına yöneldiği ve bu geçiş noktasının da geçici olarak geçişlere kapatıldığı ifade edildi. Polis ayrıca Kermiya ve Ledra Palas barikatlarının yeniden açıldığını belirtti.
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Etiketler : Kermiya, Ledra Palas
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