Eylem Lokmacı'ya taşındı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin, Kermiya ve Ledra Palas geçiş noktalarının ardından Lokmacı barikatına yöneldiği ve bu geçiş noktasının da geçici olarak geçişlere kapatıldığı ifade edildi. Polis ayrıca Kermiya ve Ledra Palas barikatlarının yeniden açıldığını belirtti.