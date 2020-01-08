EYLEM ERTELENDİ
‘Yol yoksa, seyrüsefer da yok’ eylemi, kötü hava koşulları nedeniyle 15 Ocak Çarşamba saat 18:00’e ertelendi.
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‘Yol yoksa, seyrüsefer da yok’ eylemi, kötü hava koşulları nedeniyle 15 Ocak Çarşamba saat 18:00’e ertelendi.
Bugün saat 18:00'de yapılması planlanan eylemin önümüzdeki hafta Çarşamba günü, aynı saatte yapılmaz üzere ertelendiğini duyuran eylem organizatörleri, bu akşam eylemin planlandığı saatte ise herkesi yolların kötü durumuna ilişkin paylaşım yapmaya çağırdı.
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Etiketler : Yol yoksa, seyrüsefer da yok, EYLEM
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