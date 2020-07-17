Eylem: Bu ada hepimize yeter

Ekonomi ve turizm örgütleri barikatta eylem yaptı, geçişlere yönelik engellemeleri kınadı, “Bu ada hepimize yeter” mesajı verdi. Kermiya (Metehan) / AyDemet geçişindeki eyleme çok sayıda iş insanı katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği,

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve

Association of Turkish Cypriots Abroad tarafından düzenlenen eylemde bir de deklarasyon okundu.

Örgütler, geçiş noktalarında “keyfi engellemeler” olduğunu iddia etti, bu tutumu kınadı.



“Ekonomik çöküntü, salgına karşı verilen mücadelenin de çökmesi demektir” diyen örgütler, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin Avrupa Birliği yurttaşlarının kuzeye geçişini engellediğini belirtti.



Kıbrıslı Rum yönetimine tepki gösteren örgütler, “Bu tavır Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik varlıkları korumak için verdiğimiz mücadeleye darbe vurmakta, bu haliyle salgına karşı verilen mücadeleyi de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu tutum, insani değildir ve kınanmalıdır: Kınıyoruz!” dediler.

“AB hukukuna aykırı”

Ekonomi ve turizm örgütleri açıklamasında şu görüşleri de ortaya koydu:

“Avrupa Birliği yurttaşlarının Ada üzerindeki dolaşımının engellenmesi AB hukukuna açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, hukuk dışılığın farkında olarak, bu uygulamasını resmi bir karar altına almamış ve bildirme yükümlüğüne karşın Avrupa Birliği merkezine bildirmemiştir. Kıbrıs Rum tarafının kararı, hukuki de değildir.

Kıbrıs’ta 1963 yılından beri devam etmekte olan bir sorunun varlığı herkes tarafından bilinmekte ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası örgütler ile belli başlı dünya devletleri, bu soruna görüşmeler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını beklemektedirler.



Kıbrıs Rum tarafının bu ve buna benzer keyfi uygulamaları, Kıbrıs sorununa barışcıl bir çözüm bulunmasına vurulmuş büyük bir darbedir.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere ilgili örgüt ve devletleri, Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermeye, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için çaba harcamaya çağırıyoruz. İzolasyon çözüm veya barış getirmeyecektir. Kıbrıs’ta çözümün ve bölgemizdeki istikrarın sağlanması için Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna derhal son verilmelidir.”