ExxonMobil'in ikinci gemisi de Limasol'da

Amerikan ExxonMobil şirketi hesabına, Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde araştırmalar yapacak olan Med Surveyor gemisinin de, bu sabah Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.



Kıbrıs Rum haber kaynakları, Med Surveyor’un, dün sabah limana demirleyen diğer araştırma gemisi Ocean Investigator’le birlikte, 10’uncu parselde yapacakları araştırmalar için limandan ayrılmadan önce, gerekli ekipmanı alacaklarını belirtti.



Haberde, gemilerin önümüzdeki hafta içerisinde limandan ayrılmasının beklendiği belirtildi.