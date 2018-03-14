 ExxonMobil araştırma gemisi Limasol'da

ExxonMobil şirketine ait Ocean Investigator araştırma gemisinin, bu sabah itibarıyla Limasol Limanı’na demirlediği belirtildi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıs’ın güneyinde tek yanlı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapacak olan Ocean Investigator gemisi, 24 Mart tarihine kadar Limasol Limanı’nda kalacak.

Kıbrıs Rum radyosu, haberinde ayrıca, ExxonMobil’in, çevresel araştırmalar yapacak olan ikinci gemisinin ise yarın Limasol Limanı’nda olmasının beklendiğine de yer verdi.