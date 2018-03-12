Exxon Mobil'in Ocean Investigator yola çıktı

Amerikan Exxon Mobil şirketine ait araştırma gemilerinden birinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde araştırma yapmak amacıyla, Kıbrıs’a gelmek için dün sabah yola çıktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, geminin, Atina’nın iki limanından küçüğü olan Lavrion’dan ayrılan “Ocean Investigator” araştırma gemisi olduğunu yazdı.

Gazete ExxonMobil şirketinin, Ekim ayı için MEB içerisindeki 10’uncu parselde sondaj yapacağını anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin, 10-18 Mart tarihlerini kapsayan, Apostolos Andreas’ın kuzey doğusundan Baf’ın batısına kadar olan deniz bölgesini bağlayan Navtex yayımladığını, bunun, ExxonMobil şirketinin araştırma yapması için Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından bağlanan bölgeyle herhangi bir noktasının çakışmadığını da yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorunu ve Enerji Konusunda Kritik Saatler” başlıklı haberinde Nikos Anastasiadis hükümetinin, bugünlerde, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin enerji planlarının normal seyrinde devam edeceği ve tamamlanacağı mesajını göndermek istediğini belirtti.

Bu yolun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği MEB’i içerisindeki 10’uncu parselde yapılacak olan gelecekteki araştırmaya yönelik hazırlıklara bu hafta içerisinde başlayacak olan Amerikan ExxonMobil’in sondajından geçtiğini savunan gazete, ExxonMobil şirketine ait iki araştırma gemisinin ileriki günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği MEB içerisinde olacağını, (gemilerden biri olan) Ocean Investigator gemisinin de zaten dün sabah saat 10.30’da, Lavrion Limanı’ndan demir aldığını, çarşamba gününe kadar ise Kıbrıs’ta olmasının da beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, diplomatik kaynakların (gazeteye yapmış oldukları) açıklamasına dayanarak, Türkiye’nin, “sözlü tehditlere” karşın, durumun özellikle denizdeki faaliyetlerle, kademeli olarak artırılması girişiminde bulunmayacağını belirtti.

Gazete Ankara’nın, 22-23 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı nedeniyle seviyeyi koruması gerektiğini de savundu.

Fileleftheros gazetesi ise ExxonMobil’e ait Panama bandıralı Ocean Investigator gemisinin, beklenmedik bir şey olmaması durumunda, bu akşam Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazdı.

Geminin, son günlerde, Limasol Limanı destinasyonuyla, Lavrion Limanı’nda bulunduğunu yazan gazete, söz konusu geminin denizcilik terminolojisinde “offshore supply ship”, bir diğer deyişle, açık deniz ikmal gemisi olarak nitelendirildiğini belirtti.

Gazete ExxonMobil tarafından kiralanan ikinci geminin ise oşinografik/araştırma gemisi “R/V Med Surveyor” olduğunu, bunun da hala daha Hayfa Limanı’nda bulunduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu iki gemi için, Kıbrıs’taki tüm hazırlıklar tamamlanırken araştırma çalışmalarının ise 20 Mart’a kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Gelen bilgilerin, ExxonMobil şirketi gemilerinin, söz konusu zaman dilimindeki mevcudiyetlerinin tesadüf olmadığı yönünde olduğunu yazan gazete şirketin, ABD donanmasının Doğu Akdeniz’deki varlığına ilişkin “momentumdan” faydalanmak istediğini belirtti.

Politis gazetesi ise “Naxtex ve Anti-Navtex” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Araştırma ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED), Türkiye’nin, 11-18 Mart ve 22-29 Mart tarihleri için bağladığı bölgeye ilişkin yeni bir Navtex yayımlamasının ardından, “yeni Türk Navtex’inin Kıbrıs Rum Yönetimi’nin onayına sahip olmadığı” iddiasıyla “Anti-Navtex” yayımladığını iddia etti.

PRODROMU

Alithia gazetesine göre Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Alfa” televizyonuna yaptığı açıklamada enerji planlarının normal şekilde ileriye götürüleceğini, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de ExxonMobil ve diğer ortaklarla iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Prodromu, Kıbrıs Rum Yönetimi olarak açıklamaları ve bazen de yalan haberleri soğukkanlılıkla karşıladığını ve soğukkanlı şekilde kalmaya devam edeceklerini belirtti.