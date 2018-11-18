Exxon mobil sondaja başladı

Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” isimli sondaj gemisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) sondaj çalışmalarına başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un da güneyi ziyaretiyle birlikte, sondaj yine gündemin ilk sırasına yerleşti.

Alithia gazetesi: “10 Numarada Delme İşlemi Başladı – Kıbrıs MEB’inde Gerçeklerin Ortaya Çıkmasının Vakti Yaklaştı – ABD Desteği ve İyi Dilekleriyle – ‘Stena Icemax’ Delfini’yi Delmeye Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Exxon Mobil’in 10’uncu parselde yer alan Delfini yatağındaki sondajının resmen başladığını duyurdu.



Sondaj perşembe günü başladı ama duyurulmadı



Sondaja başlandığının, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un Kıbrıs’a önceki gün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında duyurulduğunu aktaran gazete, sondajın aslında Perşembe günü başladığını ancak “makul sebeplerden ötürü” kamuoyuna açıklanmadığını yazdı.

Kıbrıs Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 10’uncu parselde sondajın başladığının ilan edildiğini ancak hangi gün başladığına değinilmediğini vurgulayan gazete, sondajın tamamlanmasının en az iki ayı bulmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, 10’uncu parselde sondajın başlamasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un Kıbrıs Cumhuriyeti ziyaretinin denk getirildiğini ve ziyaretin zamanlamasının tesadüfi olmadığına dikkat çekti.

Fanon’un önceki gün Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara da yer verilen habere göre, “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kendi MEB’inde yer alan doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdığı” mesajını yineleyen Fanon, “doğal kaynakların bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde adadaki tüm toplumlarla adil bir biçimde paylaştırılması gerektiğini” söyledi.

“Enerjinin, bölgedeki tüm halkların yararına olacak bir ekonomik kalkınma ve işbirliğinin katalizörü olacağına inandıklarını” vurgulayan Fanon, bölgedeki enerji kaynaklarına ilişkin büyük beklentiler bulunduğunun altını çizdi.

Fanon, önceki günkü ziyaretinin son ziyareti olmamasını umut ettiğini de belirterek “Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları önceliğimiz olduğundan buraya yeniden geleceğimi umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotripis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Fanon’la görüşmesinin çok faydalı ve verimli geçtiğine vurgu yaptı.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımı ve Güney Kıbrıs’ın gerek enerji, gerekse enerjinin değerlendirilmesi programının, ABD’nin çıkarları çerçevesinde ele alındığını belirten Lakkotripis, verdikleri destek için ABD ve ABD’li bakana teşekkürlerini dile getirdi.

Lakkotripis, gelişmelere ilişkin diyalogda bulunmaya ve Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının sonuç getirici şekilde değerlendirilebilmesi için bölgedeki ülkelerle işbirliğine devam etme konusunda Fanon’la uzlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Gazetede, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına da kısaca yer verildi.







Fileleftheros gazetesi

“ABD uçaklarından sondaj bölgesinde gözetim”



Fileleftheros gazetesi “ ‘Delfini’de Sondaj Başladı – Enerji Katalizörü” başlıkları altında verirken, sondaja başladığı duyurulan “Stena Icemax” platformunun, ABD’nin gözetimi altında olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, ABD’ye ait bazı casus uçaklarının Suriye’deki görevlerine ek olarak son 48 saatte sondaj bölgesinde de gözlem gerçekleştirdiğini iddia etti.

Habere göre, “P-8-A”, “RC-135-V” ve “C-17A” tipi casus uçakları Kıbrıs’ın güneyinde yüksekten uçuş gerçekleştirirken, C-17A tipi uçak İsrail’den gelerek Larnaka Havaalanı’na iniş gerçekleştirdi.

Söz konusu uçağın günün ilerleyen saatlerinde havalanarak gözlem görevine devam ettiği öne sürüldü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi, “Delfini’ye Amerikan Eli Değdi – Enerji Bakanlığından Resmi Açıklama – Çözüm Olmadan ‘Kıbrıs Rum Tarafının Parselleri’ Geçerli Değildir”; Politis, “Delfini’de Arayış – Stena Icemax Sondaj Gemisi İş Başında – Francis Fanon: Enerji Katalizör”.



