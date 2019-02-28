Exxon doğruladı:10. parselde doğal gaz bulundu
Exxonmobil-Qatar Petroleum, Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde yer alan Glafkos hedefinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kayda değer miktarda doğal gaz yatağı bulunduğu açıkladı
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Exxonmobil-Qatar Petroleum, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde yer alan Glafkos hedefinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kayda değer miktarda doğal gaz yatağı bulunduğu açıkladı.
ExxonMobil, 10’uncu parselde 5 ile 8 trilyon ayak küp (141-226 milyar metreküp) arasında doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. MEB içerisinde bugüne kadar bulunan en büyük doğal gaz yatağı olduğu bildirildi.
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Etiketler : ExxonMobil, glafkos, sondaj, doğal gaz
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