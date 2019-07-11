Exile Café- MAĞUSA

Zekai Altan

Genelde Kıbrıs’ın kuzeyinde, özelde de Mağusa’da yeni bir lezzet ve imaj. Özellikle kahve kültüründe ve geleneğinde. Cafe’lerin konsepti kahve çeşitleri yanında servis ettikleri snack ve tatlılardır. Özellikle Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da bu tür cafeler oldukça yoğun. Ancak en çok yoğun oldukları şehir Mağusa. Çünkü burası ciddi bir öğrenci merkezi. Üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Mağusa’nın ekonomisi öğrenciye bağlı. Tüm yatırımlar da bu hedefe göre planlanıp yapılıyor. Özellikle yiyecek-içecek sektörü. Bu sektörde göze batan yatırımlar ise cafe nitelikli olanlar. Cafe’lerde İnternet, tavla ve okey gibi benzeri eğlence oyunları yanında kahve ve tatlılar ile snacklar sunuluyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Mağusa istikametine kadar cadde boyunca sıralı farklı cafe’ler hizmet vermektedir. Yakın bir tarihte hizmete giren ancak farklı bir lezzet yelpazesi ile hizmet vermeye başlayan yeni bir cafe; Exile Cafe.

Mekân

Exile Cafe Mağusa’da Yemen Kahvenin yanındaki ara yoldan sapınca hemen ileride köşe üzerinde. Yeni bir bina. İki katlı. Modern bir bina. Çift katlı bir bina. Oldukça geniş. Temiz ve hijyenik bir mekan. Mekan içerisinde ilk göze batan, dikkat çeken duvarda asılı yerli ressamların çizdiği resimler. Hem sergileniyor hem de satışı yapılmaktadır. Mekanın köşesi servis alanı. Salondaki masa ve sandalyeler cafe konseptine göre planlanlandı. Burası ayrıca Mağusa Hristiyan Topluluğu mekanı.

Lezzetler

Exile Cafe’de yoğunluk içeceklerde. Şarap ve cafe çeşitlerinde. Burada en önemli özellik kahveler ve şaraplar işletmenin kendi üretimi. İşletmeci Ryan. Büyük bir zevk ve heyecan ile kahve çeşitlerini üretiyor ve şarabını da kendi yapıyor. Personel inanılmaz derecede yardımsever ve size içecekleriniz ve yiyecekleriniz konusunda yardımcı oluyor. Şık üniformaları ve güleryüzleri ile. Sizi Erika, Kaniş veya Ryan karşılar ve ilgilenir. Yüksek kalite nitelikli kahve çekirdekleri seçilip kendi atölyelerinde kavuruyorlar. Exile Cafe’yı ayrıcalıklı yapan özellikler; Siz burada demleme yöntemi ve kahve çekirdekleri seçebilirsiniz. Kahvelerde sadece Arabica kahve çekirdekleri kullanılıyor. Herhangi bir katkı kullanılmadan işlenen çekirdekler kavrulunca kahvenin doğal aromaları ortaya çıkıyor. Başka bir şey de katılmıyor. Diğer içeceklere gelince,

-Exile Blend: Her amaca uygun bir kahve. Kavrulan nitelikli kahve çekirdeklerinden yapılan bir blend.

-Church Blend: Koyu kavrulmuş Brezilya Santos ve orta kavrulmuş Guatemala Antigua. Koyu kahve sevenler için.

-Guatemala Antigua: Dengeli bir kahve. Doğal çerez ve çikolata aromalara sahiptir.

-Kenya Kirinyaga AA: Dolgun gövdeli, derin bir aroma yelpazesi, turunçgil meyveler ve elma aromalar öne çıkıyor.

Filtre ve Pourover Kahve Seçenekleri:

Önce kahvenizi, sonra demleme yönteminizi seçin. Her demleme yöntemi kahvenin farklı özelliklerini vurguluyor. Çekinmeden her soruyu sorup kahveler konusunda bilgiler alabilirsiniz. Çok geniş bir mönü yelpazesine sahip Exile Cafe’de Hario v 60, Espresso, Latte, Cappucino, Mocha ve Americano çeşitleri de servis edilmektedir. Buradaki kahvenin önemli özellikleri ve farkı ise, Exile Coffe’de yüksek kalite çekirdekleri seçip, doğal ortamda kendi kavurma sistemleri ile kahve kavruluyor. Farklı bölgelerden çekirdeklerin niteliklerini vurgulamak için demleme yöntemleri seçiliyor ve müşterilerine sunuyorlar. Diğer bir ürün de kendi üretimleri şarap. Şarap:

Karpaz bölgesinde kendi şaraplarını yapıyorlar. Doğal maya kullanarak, bal mumuyla kaplı olan toprak küpler içinde yapılıyor. Öz Lale adı ile ürettikleri şarap Sultani üzümünden yapılıyor. Üzümleri ezilip kabuklarla 5 ay bekletildikten sonra turunç rengi, zencefil ve çiçeksi aromalar bu doğal fermentasyon ve bekletme sürecinden sonra elde ediliyor. Ayrıca sıcak şarap. Sıcak şarap, kırmızı şarap, mandalina ve çeşitli baharatlarla yavaş yavaş ısıtılarak servis ediliyor. Zengin aromalı tatmin edici bir içecektir.

Mağusa’da çok farklı bir konsept ve çok geniş bir içecek yelpazesine sahip bir mekan. Buraya mutlaka gidin ve nefis içecekleri ve ev yapımı tatlıları tadın. Tabii Salı günleri de Mexican mutfağını tadabilirsiniz. Özel kutlamalarınızı da yapabileceğiniz bir iç ve dış alana sahiptir. İhmal etmeyin.

TEL: 0548 820 36 09